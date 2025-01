Cục Thú y: Xét nghiệm 368 mẫu thịt và thức ăn chăn nuôi, không phát hiện chất cấm Salbutamol 02/01/2025 18:11

Chiều 2-1, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) thông tin về kết quả công tác thú y năm 2024 và kế hoạch trọng tâm năm 2025.

Ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Thú y, cho biết năm 2024 ngành thú y tiếp tục kiểm soát tốt nhiều loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên phạm vi cả nước, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Đơn cử, bệnh cúm gia cầm có số ổ dịch giảm 23,8%; bệnh tai xanh giảm 60% số ổ dịch…

Ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Thú y. Ảnh: PA

Tuy nhiên, ông Minh cũng cho biết, một số loại dịch bệnh nguy hiểm có chiều hướng gia tăng so với năm 2023. Trong đó, bệnh dịch tả heo Châu Phi có số ổ dịch tăng 69%, bệnh lở mồm long móng có số ổ dịch tăng hơn hai lần, bệnh viêm da nổi cục có số ổ dịch tăng hơn 29%, số ổ dịch bệnh dại trên động vật tăng gần 21%; bệnh dại trên người tăng 4 trường hợp tử vong.

Về công tác xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch, Phó Cục trưởng Phan Quang Minh cho biết đến nay cả nước có 3.750 cơ sở, vùng được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh tại 60 tỉnh, TP. Trong đó, có 1.269 cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh trên gia cầm, 2.430 cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh trên gia súc, 51 vùng an toàn dịch bệnh dại.

Về công tác kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm năm 2024, lãnh đạo Cục Thú y cho biết hiện cả nước có 440 cơ sở giết mổ động vật tập trung và gần 25.000 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên cả nước.

Trong năm 2024, Cục đã thành lập 9 đoàn công tác đi kiểm tra công tác quản lý cơ sở giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y tại 17 tỉnh, TP.

“Tính đến thời điểm hiện tại, đã triển khai lấy 368 mẫu, trong đó có 145 mẫu nước tiểu gia súc, 193 mẫu thịt gia súc, 30 mẫu thức ăn chăn nuôi để xét nghiệm chất cấm Salbutamol. Kết quả tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với Salbutamol” - ông Minh cho biết.

Đại diện Cục Thú y cho biết, sang năm 2025 sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương về công tác quản lý giết mổ, an toàn thực phẩm; giảm thiểu tối đa các sự cố gây mất an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Đồng thời tiếp tục xây dựng chương trình giám sát an toàn thực phẩm năm 2025 đối với sữa tươi nguyên liệu và đối với sản phẩm động vật xuất khẩu; giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật trên cạn và thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với thịt heo, thịt gà tiêu thụ nội địa.