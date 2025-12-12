'Cà phê sáng' ở Tân Định: Chạm đến tâm tư, nguyện vọng của người dân ngay từ khu phố 12/12/2025 11:51

(PLO)- Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh cho biết phường sẽ duy trì chương trình “Cà phê sáng” với 20 khu phố để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Ngày 12-12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định, TP.HCM, tổ chức chương trình “Cà phê sáng - Tân Định lắng nghe và hành động”.

Chương trình là dịp gặp gỡ, đối thoại trực tiếp để nắm bắt khó khăn từ khu phố và doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định, phát biểu tại chương trình "Cà phê sáng". Ảnh: HÀ THƯ

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định, cho biết chương trình “Cà phê sáng” là sáng kiến của phường với mong muốn tạo không gian gần gũi để lắng nghe nhiều hơn tiếng nói từ cơ sở.

Phường dự kiến sẽ duy trì các buổi gặp gỡ thân tình với cả 20 khu phố, trò chuyện trực tiếp cùng các trưởng khu phố để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định, trao đổi thân tình với đại diện khu phố. Ảnh: HÀ THƯ

“Tinh thần của mô hình là lắng nghe để hành động. Khu phố phản ánh thì phường phải xử lý, tháo gỡ đến nơi đến chốn, củng cố niềm tin của người dân và uy tín của chính quyền” - ông Thanh nhấn mạnh, đồng thời khẳng định phường sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cùng xây dựng một phường Tân Định đoàn kết, đổi mới, văn minh, phát triển.

Tại chương trình “Cà phê sáng”, đại diện các khu phố, doanh nghiệp đã ý kiến về công tác vận hành chính quyền địa phương hai cấp, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy…

Ông Tô Văn Hùng, Trưởng khu phố 17, bày tỏ lo ngại về công tác phòng cháy chữa cháy. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Tô Văn Hùng, Trưởng khu phố 17, bày tỏ lo ngại về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở các căn hộ cho thuê làm homestay.

Theo ông Hùng, nhiều cơ sở không đảm bảo PCCC, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, an ninh. Do vậy, đề nghị phường tăng cường kiểm tra các homestay, nhất là nơi có yếu tố nước ngoài hoặc chia phòng cho thuê thiếu tiêu chuẩn an toàn. “Nếu xảy ra cháy nổ sẽ vô cùng nguy hiểm” - ông nói.

Ông Hùng cũng phản ánh tình trạng chó thả rông gây mất vệ sinh và nguy hiểm trong khu dân cư. Ông đề xuất lực lượng an ninh cơ sở và công an khu vực đến từng hộ để kiểm tra giấy chứng nhận tiêm ngừa, tăng cường xử phạt hành chính nhằm tạo tính răn đe.

Bà Đặng Thị Thủy, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 17, đề cập đến tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi. Bà đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết rủi ro để an toàn trên môi trường số.

Ông Hồ Tác Thành, đại diện cửa hàng 24h Store, bày tỏ cảm ơn đến chính quyền địa phương đã tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho cửa hàng. Ông Thành cho biết việc cho thuê vỉa hè từng mang lại hiệu quả tích cực nhưng sau khi ngưng việc cho thuê, tình trạng lấn chiếm xuất hiện trở lại.

Ông Hồ Tác Thành, đại diện cửa hàng 24h Store, nêu ý kiến. Ảnh: HÀ THƯ

Ông đề xuất tiếp tục triển khai hình thức cho thuê vỉa hè có kiểm soát, vừa tạo nguồn thu cho địa phương, vừa đảm bảo trật tự đô thị và hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Trao đổi với người dân, doanh nghiệp, bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Tân Định, cho biết sắp tới phường sẽ thay đổi bảng tên cho 20 khu phố, kinh phí được sắp xếp từ nguồn vận động và ngân sách địa phương.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Tân Định, trao đổi với khu phố. Ảnh: HÀ THƯ

Phường cũng đang rà soát quỹ nhà đất công để bố trí trụ sở sinh hoạt khu phố. Trước mắt, sẽ tận dụng các trung tâm sinh hoạt cộng đồng để tổ chức hội họp, sự kiện. Bà Tuyết đề nghị người dân và khu phố đề xuất vị trí phù hợp để phường tổng hợp, trình cấp trên xem xét.

Liên quan đến việc cho thuê vỉa hè, bà Tuyết cho biết đây là mô hình sáng tạo của TP nhưng thực hiện Nghị định 165/2024, mô hình này phải tạm ngừng. Phường sẽ rà soát lại, riêng các điểm lấn chiếm phải được xử lý nghiêm.