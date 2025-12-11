Chủ tịch nước Lương Cường và nhiều lãnh đạo cấp cao nhận phần thưởng cao quý 11/12/2025 16:03

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường và nhiều cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã được trao tặng các phần thưởng cao quý.

Sáng 11-12, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường và nhiều cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã được trao tặng các phần thưởng cao quý.

Cụ thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Chủ tịch nước Lương Cường và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba cho các lãnh đạo. Ảnh: NHÂN DÂN

Huân chương Độc lập hạng Nhì được trao cho Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung được ghi nhận đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất cho các lãnh đạo. Ảnh: NHÂN DÂN

Bên cạnh đó, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, thành viên, nguyên ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng được trao tặng phần thưởng cao quý.

Theo đó, Huân chương lao động hạng Ba được trao tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga và Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chủ tịch nước Lương Cường trao Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho các ban, bộ, ngành có thành tích xuất sắc. Ảnh: NHÂN DÂN

Các tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, cũng được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Các cá nhân nữa được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba gồm, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sĩ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy.

Huân chương Quân công hạng Ba được tặng cho Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: NHÂN DÂN

Cùng với đó, ông Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao; Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Hồ Đức Anh, được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương và hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp là các ông Nguyễn Thanh Tịnh và Mai Lương Khôi.