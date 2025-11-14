TP.HCM: Phường Tân Định ra mắt trợ lý ảo tư vấn thủ tục hành chính 14/11/2025 14:25

(PLO)- UBND phường Tân Định, TP.HCM vừa ra mắt Trợ lý ảo tư vấn thủ tục hành chính và nền tảng “Tân Định Số”, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng phường thông minh, hiện đại.

Ngày 14-11, UBND phường Tân Định tổ chức Ngày hội Khoa học – Công nghệ nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025.

Nền tảng Tân Định số như thế nào?

Tại ngày hội, UBND phường đã ra mắt trợ lý ảo tư vấn thủ tục hành chính và nền tảng “Tân Định số”, giúp người dân tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện.

Người dân trải nghiệm nền tảng Tân Định số. Ảnh: NQ

Ông Đỗ Hữu Cường, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội chia sẻ, trợ lý ảo tư vấn thủ tục hành chính được tích hợp trên nền tảng Tân Định số.

Người dân trải nghiệm nền tảng Tân Định số có tích hợp trợ lý ảo tư vấn thủ tục hành chính.

Tại ngày hội, ông Cường cho biết có 2 cách để tải ứng dụng Tân Định số. Mọi người có thể vào zalo, chọn khám phá, tìm từ khoá Tân Định số hoặc quét mã QR. Sau khi tải xong, đăng nhập và chọn quan tâm.

Theo ông Cường, nền tảng Tân Định số gồm 2 cấu phần chính.

Kênh zalo “Tân Định số” được xây dựng nhằm truyền tải nhanh chóng các thông tin về hoạt động của hệ thống chính trị phường; chính sách, an sinh xã hội, y tế, giáo dục; các chương trình chuyển đổi số; thông tin an ninh trật tự; cảnh báo tin giả, lừa đảo trực tuyến.

Còn ứng dụng Tân Định số tích hợp nhiều tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp gồm trợ lý ảo tư vấn thủ tục hành chính; kênh tiếp nhận phản ánh 102; danh bạ các số điện thoại đường dây nóng; liên kết cổng dịch vụ công quốc gia; tra cứu thông tin quy hoạch; bản đồ số TP.HCM.

Nghi thức khai mạc ngày hội khoa học công nghệ của UBND phường Tân Định. Ảnh: NQ

Trợ lý ảo tư vấn thủ tục hành chính ra sao?

Theo ông Cường, trợ lý ảo tư vấn thủ tục hành chính ra đời từ nhu cầu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính vốn còn gặp không ít khó khăn.

Trợ lý ảo được phát triển dựa trên dữ liệu chính xác từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hoạt động 24/7, hỗ trợ người dân tra cứu mọi lúc, mọi nơi bằng ngôn ngữ dễ hiểu và gần gũi.

Cô trò Trường Tiểu học Trần Khánh Dư trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội khoa học công nghệ. Ảnh: NQ

Cụ thể, người dẫn có thể gõ một số từ khoá đơn giản như đăng ký kết hôn cần hồ sơ gì; thủ tục đăng ký khai sinh gồm những gì. Trợ lý ảo sẽ hướng dẫn chi tiết và cung cấp liên kết trực tiếp đến nơi thực hiện dịch vụ công.

Ông Cường cho biết, các nền tảng được UBND phường Tân Định tự nghiên cứu và phát triển dựa trên đội ngũ cán bộ công chức của phường. “Chúng tôi kỳ vọng nền tảng Tân Định số sẽ trở thành công cụ hiệu quả để củng cố sự gắn kết giữa chính quyền và người dân phường Tân Định” - ông Cường nói.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định chia sẻ, thời gian qua, phường đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể như trợ lý ảo tư vấn thủ tục hành chính và nền tảng “Tân Định số”.

Các giải pháp này góp phần xây dựng mô hình chính quyền số – công dân số – xã hội số tại địa phương.

Các đại biểu tham dự những gian hàng tại ngày hội khoa học công nghệ. Ảnh: NQ

Trong thời gian tới, phường Tân Định đặt mục tiêu hoàn thiện chính quyền số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, tối ưu hoá nền tảng Tân Định số để giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu tăng cường sử dụng dữ liệu số, văn bản điện tử và chữ ký số nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại 20 khu phố, lực lượng tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tiếp tục được phát huy nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, góp phần hình thành thói quen và kỹ năng công dân số.

Trong lĩnh vực giáo dục, các trường học trên địa bàn đẩy mạnh lồng ghép STEM và tư duy công nghệ, khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo và tiếp cận tri thức hiện đại.