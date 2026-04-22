Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc chuyển xã lên phường 22/04/2026 17:20

(PLO)- Sở, ngành TP.HCM đang phối hợp với UBND các xã tổng hợp kết quả rà soát sơ bộ những điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí về thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng đơn vị hành chính xã.

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn về việc triển khai thực hiện Công văn 365 của Thủ tướng về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các xã tổng hợp kết quả rà soát sơ bộ các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí về thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng đơn vị hành chính xã. Đồng thời, tham mưu UBND TP kế hoạch triển khai xây dựng Đề án thành lập phường.

TP.HCM đang rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí về thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng đơn vị hành chính xã. Ảnh: THUẬN VĂN

Sở Nội vụ được giao phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng hồ sơ Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị; tổng hợp xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị của TP.HCM tham mưu UBND TP trình cấp có thẩm quyền đúng quy định, trình Chính phủ (thông qua Bộ Nội vụ thẩm định). Việc này hoàn thành trước ngày 15-6.

Sở Nội vụ cũng tham mưu UBND TP báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả thành lập đơn vị hành chính đô thị theo quy định tại Nghị quyết 112/2025, hoàn thành trước ngày 15-6.

Giám đốc Sở Xây dựng có nhiệm vụ hướng dẫn UBND các xã triển khai rà soát, phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển đô thị đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Nghị quyết 111/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Đồng thời, tham mưu UBND TP kế hoạch triển khai phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển đô thị, hoàn thành trước ngày 30-4.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND các xã khẩn trương tổ chức đánh giá hiện trạng của xã theo các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí của đơn vị hành chính đô thị tương ứng theo quy định. Song song đó, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã thông qua, gửi về Sở Nội vụ để thẩm định trước ngày 23-4.

UBND các xã cũng thực hiện ngay việc xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị; phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt để hoàn chỉnh Đề án.

Ngay sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND các xã gửi Sở Nội vụ Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị để tổng hợp, tham mưu UBND TP Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị của TP; hoàn thành trước ngày 13-5.