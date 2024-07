Lái xe an toàn trên buýt hai tầng là quảng bá du lịch TP.HCM 05/07/2024 14:09

Trong thời gian gần đây, TP.HCM rất chú trọng tổ chức lớp bồi dưỡng ngắn hạn và tập huấn chấp hành đảm bảo an toàn giao thông cho đội ngũ tài xế trên địa bàn. Qua đó bồi dưỡng kiến thức du lịch, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống đối với khách du lịch góp phần việc quảng bá hình ảnh TP.HCM “văn minh - thân thiện – nghĩa tình”

Theo đó, mới đây trên phương tiện xe buýt hai tầng, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) vừa tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ lái xe an toàn. Đối tượng là đội ngũ lái xe, quản lý điều hành vận tải và nhân viên kiểm soát trên xe của Công ty Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam.

Buổi tuyên truyền diễn ra trên tuyến buýt hai tầng thoáng nóc. Ảnh: TT.

Đại diện Đội CSGT Bến Thành đã trang bị cho những tài xế trên tuyến buýt hai tầng những kiến thức chuyên môn. Cập nhật thông tin về luật giao thông đường bộ, hướng dẫn các quy tắc giao thông, kỹ năng lái xe an toàn. Đồng thời, đội CSGT Bến Thành còn hướng dẫn xử lý tình huống giao thông an toàn, hành vi ứng xử văn minh, đạo đức tác phong của người lái xe, vai trò của quản lý điều hành vận tải, nhân viên kiểm soát vé và phòng ngừa tai nạn.

Đại diện công ty Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam cho biết, việc tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe, quản lý điều hành, nhân viên bán vé và phục vụ trên xe là vô cùng quan trọng. Nhất là đối với việc vận hành loại phương tiện có kích thước lớn và lưu thông trên các tuyến đường nội thành đông đúc.

“Chúng tôi hy vọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Sau buổi đào tạo này, công ty sẽ tài trợ triển khai tổ chức cho tất cả các đơn vị lái xe trên địa bàn TP.HCM”– vị đại diện này nói.

Cán bộ CSGT phát tài liệu kiến thức an toàn giao thông. Ảnh: TT.

Về phía Sở Du lịch, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, việc tạo nên một đội ngũ tài xế, đặc biệt tài xế tuyến buýt hai tầng để lại ấn tượng đẹp với du khách. Theo đó, không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh vận chuyển, mà còn góp phần xây dựng môi trường du lịch địa phương, tăng sức cạnh tranh với các điểm đến du lịch khác trong nước và quốc tế.

"Chúng tôi kỳ vọng, sau các đợt phổ biến kiến thức, tài xế sẽ cùng với ngành du lịch lan tỏa và tạo dựng hình ảnh đẹp mỗi lái xe là một đại sứ du lịch, một từ điển sống, một người phát ngôn bản xứ… Từ đó mang lại ấn tượng tốt đẹp đầu tiên cho du khách thêm yêu mến vùng đất và con người TP"- ông Hòa cho biết.