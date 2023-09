Sắp có trải nghiệm mới trên tuyến buýt 2 tầng ở TP.HCM

(PLO)- Du khách sẽ có trải nghiệm mới trên tuyến buýt hai tầng với tour ba ngày gồm Ho Chi Minh City tour Hop on Hop off – Mekong Delta – Củ Chi Tunnels.

Sáng 26-9, Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on – Hop off Việt Nam tổ chức chuyến famtrip mùa thu nhằm cập nhật các sản phẩm du lịch city tour. Chuyến famtrip có sự tham gia của đại diện Sở Du lịch TP.HCM, công ty, đại lý du lịch, đối tác trong nước và quốc tế.

Du khách tham quan Bưu điện Trung tâm TP.HCM, Dinh Độc Lập và nhà trưng bày, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và các điểm tham quan trong TP.

Du khách di chuyển trên chiếc xe buýt hai tầng thoáng nóc bên ngoài được trang trí decal tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của Ngài Fidel Castro tới Việt Nam. Cũng trên chuyến buýt sẽ diễn ra sự kiện “Gặp gỡ Cuba” do Tổng Lãnh Sự Quán cộng hoà Cuba tại TP.HCM tổ chức.

Xe buýt hai tầng được trang trí decal tuyên truyền kỉ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của Ngài Fidel Castro tới Việt Nam.

Đoàn tham quan chụp ảnh kỉ niệm chuyến xe buýt có dấu ấn kỉ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của Ngài Fidel Castro tới Việt Nam.

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM, công ty, đại lý du lịch, đối tác trong nước và quốc tế tham gia chuyến famtrip mùa thu.



Ông Nguyễn Khoa Luân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on – Hop off Việt Nam cho biết, để chuẩn bị sản phẩm mới cung cấp cho du khách đến TP.HCM và Việt Nam, công ty ra mắt combo tour ba ngày gồm Ho Chi Minh City tour Hop on Hop off – Mekong Delta – Củ Chi Tunnels xuất phát từ TP.HCM.

“Tour mới này nhằm đem đến trải nghiệm đầy đủ hơn cho du khách lưu lại TP nhiều ngày, xem TP.HCM không chỉ là điểm trung chuyển, mà là điểm dừng chân, yêu thương và trở lại” – ông Luân nói.

Theo đó, giá tour ba ngày chỉ từ 1,799 triệu đồng, chưa bao gồm khách sạn, cụ thể tham quan TP gồm: vé vào cổng Dinh Độc Lập; xe đưa đón, vé tham quan Địa đạo Củ Chi; tham quan Mekong Delta bao gồm vé xe, tàu trên sông Tiền, ăn trưa, và nhiều ưu đãi khác.

Đoàn tham quan Bưu điện Trung tâm TP.HCM.

Du khách còn được giới thiệu thông tin về Bưu điện Trung tâm TP.HCM.

Đoàn di chuyển đến Dinh Độc Lập.

Trong hành trình tour, đoàn còn ghé tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

