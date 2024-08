Bộ GTVT phản hồi việc mở thêm tuyến buýt 2 tầng ở TP.HCM

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc tổ chức thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị thí điểm vận chuyển khách du lịch bằng xe hai tầng, thoáng nóc trên địa bàn TP.HCM (buýt 2 tầng).

Bộ GTVT cho biết, đã nhận được kiến nghị của Công ty TNHH Ảnh Việt HOP ON - HOP OFF Việt Nam. Bộ lưu ý, đơn vị tham gia buýt 2 tầng cần đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng và tránh độc quyền. Đồng thời, buýt 2 tầng cần đảm bảo trật tự, an toàn giao thôngvà chống ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT thông tin, báo chí có bài viết phản ánh: “Nam tài xế điều khiển xe buýt 2 tầng vượt đèn đỏ tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi (phường Bến Thành, quận 1) vừa bị CSGT Bến Thành lập biên bản vi phạm hành chính".

Vấn đề này, Bộ GTVT đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở GTVT TP thông báo cho các đơn vị tham gia thí điểm trên địa bàn TP, thí điểm theo mốc thời gian thí điểm quy định.

Theo đó, các đơn vị tham gia thí điểm vận chuyển khách du lịch bằng buýt 2 tầng trên địa bàn TP.HCM, đến hết ngày 31-12-2024. Kể từ ngày 1-1-2025, thực hiện theo quy định của Luật Đường bộ và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hoạt động vận tải đối với loại hình này.

Sở GTVT TP cần phối hợp với cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị thí điểm trên địa bàn TP đảm bảo thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ GTVT.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP về việc thực hiện dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch bằng buýt 2 tầng, do Công ty CP Vận tải du lịch và Truyền thông Viet BIGBUS (Công ty Viet BIGGUS) vận hành bằng buýt 2 tầng.

Hiện TP.HCM đang triển khai thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách bằng buýt 2 tầng, do Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam và Công ty CP du lịch Việt Nam - Hà Nội đang hoạt động.

Tuy nhiên, đại diện Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam cho biết, công ty đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT, UBND TP.HCM, Sở GTVT TP về việc không cấp thêm doanh nghiệp vận chuyển buýt 2 tầng, thoáng nóc.

Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam đã đăng ký được cấp Sở độc quyền hữu trí tuệ thương hiệu Hop on- Hop off quốc tế tại Việt Nam. Bộ Thông tin truyền thông đã cấp phép tên miền quốc gia Hopon-hopoff.vn nằm trong công ước Quốc tế về Sở hữu trí tuệ của Tổ Chức thương mại quốc tế WTO; Bộ Công thương đã cấp phép sàn thương mại điện từ Thông tin website thương mại điện tử - Online.Gov.VN.

Hiện nay có một số đơn vị khác sao chép, copy mô hình tương tự này là không phù hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và công ty không thể khai thác tuyến nhằm bù đắp khoản nợ vay dài hạn đầu tư xe, đầu tư hạ tầng…đang gặp rất khó khăn trong thu hồi vốn đầu tư.