Hà Nội không cấm tuyệt đối xe máy xăng trong Vành đai 1 từ 1-7 07/04/2026 13:56

(PLO)- Hà Nội sẽ bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1-7-2026 theo lộ trình, phạm vi cụ thể; không áp dụng đồng loạt việc hạn chế xe máy xăng trong khu vực Vành đai 1 như nhiều lo ngại trước đó.

Chiều 6-4, bên lề họp báo UBND TP Hà Nội, ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết thành phố sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1-7-2026.

Tuy nhiên, việc này không theo hướng cấm tuyệt đối phương tiện chạy xăng trong toàn bộ Vành đai 1, mà được thực hiện theo cách tiếp cận thận trọng, có lộ trình.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an TP và các đơn vị liên quan xây dựng đề án vùng phát thải thấp, xác định rõ phạm vi, đối tượng và giải pháp triển khai phù hợp thực tế.

Điểm đáng chú ý, việc áp dụng từ ngày 1-7 chỉ mang tính thí điểm theo từng khu vực, có kiểm soát khí thải đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy theo lộ trình, thời gian và đối tượng cụ thể; không triển khai đồng loạt trong toàn tuyến Vành đai 1.

Lộ trình này bám sát định hướng của Nghị quyết 57, nhằm hạn chế xáo trộn đời sống người dân và hoạt động đô thị.

Hà Nội nhận định các phương tiện giao thông chạy bằng nhiên liệu xăng, dầu là một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm bụi mịn tại khu vực nội đô. Ảnh: Trọng Phú

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, một trong những điều kiện tiên quyết để hạn chế xe xăng là phải có năng lực thay thế. Hiện khu vực Vành đai 1 có hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông và Nhổn- Ga Hà Nội, với tổng công suất khoảng 462.000 lượt khách/ngày, cùng 45 tuyến xe buýt trợ giá.

Trong thời gian tới, Hà Nội đặt mục tiêu tăng nhanh tỷ lệ xe buýt xanh hoạt động tại khu vực thí điểm, đồng thời mở rộng mạng lưới xe đạp công cộng ngay trong quý II-2026 để giải bài toán “chặng cuối”.

Thành phố cũng nghiên cứu triển khai các tuyến buýt điện cỡ nhỏ, linh hoạt, phù hợp với đặc thù ngõ phố hẹp tại khu vực trung tâm, qua đó tăng khả năng tiếp cận của người dân với hệ thống vận tải công cộng.

Song song đó, Sở Xây dựng đang rà soát hơn 210 vị trí có thể bố trí bãi đỗ xe tại các điểm giáp ranh vùng thí điểm, cho phép người dân gửi phương tiện cá nhân và chuyển sang phương tiện công cộng.

Về hạ tầng phục vụ xe điện, Hà Nội cũng đang hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển trạm sạc, tủ đổi pin, nhất là tại các khu chung cư. Thành phố cũng nghiên cứu triển khai mạng lưới tủ đổi pin nhỏ gọn tại không gian công cộng, với thời gian thay pin chỉ 2-3 phút.

Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đang phối hợp xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND TP Hà Nội, trong đó phân loại cụ thể các nhóm đối tượng để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Định hướng chung là đảm bảo người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp, không bị thiệt thòi khi phải thay đổi phương tiện. Các mức hỗ trợ cụ thể sẽ được công bố sau khi nghị quyết được thông qua.