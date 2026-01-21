Truyền hình Hàn Quốc 'phải lòng' Bàu Trắng và đường ven biển đẹp nhất Việt Nam 21/01/2026 15:26

Ngày 21-1, Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gởi sở, ngành liên quan; UBND xã Hòa Thắng, Phan Rí Cửa và Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài (Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao) hỗ trợ đoàn phóng viên thuộc Công ty truyền thông AFF (Hàn Quốc) thực hiện phóng sự tại tỉnh Lâm Đồng.

Đồi cát Trinh Nữ nhìn từ bàu Trắng. Ảnh PHƯƠNG NAM

Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng đề nghị Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý và hỗ trợ đoàn phóng viên thuộc Công ty truyền thông AFF trong thời gian tác nghiệp báo chí tại địa phương theo đúng kế hoạch, lịch trình, mục đích đã đăng ký và giấy phép hoạt động.

Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, hướng dẫn Công ty TNHH CineBirds sử dụng thiết bị bay không người lái theo giấy phép do Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu cấp, thực hiện đúng các quy định về quản lý.

Đồi Trinh Nữ, nơi rất nhiều đoàn phim trong và ngoài nước chọn làm bối cảnh. Ảnh PHƯƠNG NAM

UBND các xã Hòa Thắng, Phan Rí Cửa tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn phóng viên của Công ty truyền thông AFF thực hiện chương trình phóng sự trên địa bàn.

Được biết đoàn phóng viên thuộc công ty truyền thông AFF vào Việt Nam thực hiện phóng sự giới thiệu du lịch, ẩm thực, thể hiện con người hòa mình với thiên nhiên, với 22 thành viên.

Đường DT716 (đoạn Bàu Trắng - Phan Rí Cửa) vốn được mệnh danh là cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam.

Tâm điểm của hành trình lần này chính là Bàu Trắng và đồi cát trắng mang tên Trinh Nữ mênh mông như tiểu sa mạc. Theo kế hoạch, vào ngày 25-1, khung cảnh lãng mạn của những lều vải trắng muốt giữa đồi cát mịn màng sẽ trở thành bối cảnh cho một buổi picnic đầy chất thơ. Đây không chỉ là việc quay phim, mà là sự sắp đặt nghệ thuật để tôn vinh vẻ đẹp tinh khôi, sự tương phản kỳ diệu giữa cát trắng, hồ nước xanh thẳm và bầu trời lộng gió.

Đặc biệt, từ ngày 27-1 đến 29-11, những thước phim sẽ chạm đến cảm xúc của người xem qua cảnh các nhân vật trải nghiệm đốt lửa trại, tiếng đàn hát vang vọng giữa sa mạc cát. Hình ảnh những chiếc xe cổ lướt đi trên đường DT716 (đoạn Bàu Trắng - Phan Rí Cửa) vốn được mệnh danh là cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, chắc chắn sẽ tạo nên những khung hình mãn nhãn, tuyệt đẹp.

Đồi cát Bàu Trắng nơi đoàn phim "Lật Mặt 8" của Lý Hải chọn làm bối cảnh chính.

Việc đoàn phim Hàn Quốc lựa chọn các địa danh của Lâm Đồng không đơn thuần là một hoạt động báo chí mà chính là một chiến dịch marketing cảm xúc vô cùng đắt giá.

Khi những thước phim được dựng lại với phong cách tinh tế vốn có của điện ảnh xứ Hàn và công chiếu tại quốc gia này, vẻ đẹp của Việt Nam sẽ được trình bày qua các nhân vật trải nghiệm trong phim. Hàn Quốc vốn là thị trường du lịch trọng điểm và hiệu ứng màn ảnh luôn là đòn bẩy mạnh mẽ nhất để thu hút du khách. Lâm Đồng đang đứng trước một cơ hội quảng bá du lịch "không công" nhưng sức lan tỏa lại vô cùng lớn. Mỗi khung hình về đồi Trinh Nữ, hồ Bàu Trắng, cung đường ven biển rực nắng sẽ trở thành lời mời gọi đầy quyến rũ đối với du khách Hàn Quốc.

Một đoạn đường ven biển Bàu Trắng - Phan Rí Cửa.

Ngoài các bối cảnh trên, từ 18-11-2025 đến 18-2-2026, Công ty TNHH CineBirds được Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu cấp giấy phép sử dụng thiết bị bay không người lái quay phim tại các điểm du lịch trên địa bàn TP.HCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Sơn La.

Tại tỉnh Lâm Đồng, đoàn sẽ quay một số điểm ở đồi chè Cầu Đất, hồ Tuyền Lâm, quảng trường Lâm Viên… bãi biển Cà Ná, Cổ Thạch, Gành Son, Sông Lũy, Phan Rí Cửa, làng chài Mũi Né, Nova World Phan Thiết…