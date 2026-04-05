TP.HCM sẽ chi gần 38 ngàn tỉ đồng cho 24 dự án chống ngập 05/04/2026 14:14

(PLO)- Trong năm nay, TP.HCM sẽ thực hiện và hoàn thành 24 dự án với tổng mức đầu tư là gần 38.000 tỉ đồng, giải quyết 29/159 vị trí ngập.

Để thực hiện được mục tiêu này, Sở Xây dựng TP.HCM đã đưa ra kế hoạch cụ thể để các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng thực hiện.

159 vị trí ngập ở bốn khu vực chính

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP, sau sáp nhập, TP.HCM ghi nhận còn 159 vị trí ngập phân bố tại bốn khu vực chính, cụ thể:

Khu vực TP.HCM (cũ) có 57 vị trí ngập, trong đó 48 vị trí ngập do mưa gồm 15 vị trí ngập thường xuyên (xảy ra khi mưa 30–50 mm), 13 vị trí ngập vừa (độ sâu 10–15 cm) và 20 vị trí ngập nhẹ (dưới 10 cm). Ngoài ra, khu vực này còn có 9 vị trí ngập do triều.

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đang được thực hiện. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tại khu vực TP Thủ Đức cũ ghi nhận 19 vị trí ngập, chủ yếu do ảnh hưởng đồng thời của mưa và triều, trong đó có 10 vị trí ngập thường xuyên, tám vị trí ngập vừa và một vị trí ngập nhẹ.

Khu vực Bình Dương (cũ) có 52 vị trí ngập, trong đó 44 vị trí ngập do mưa và tám vị trí ngập do mưa kết hợp triều.

Tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) có 31 vị trí ngập, gồm 27 vị trí ngập do mưa (có 14 vị trí ngập nặng thường xuyên, 12 vị trí ngập vừa và một vị trí ngập nhẹ). Ngoài ra còn có một vị trí ngập do triều và ba vị trí ngập do mưa kết hợp triều.

Qua rà soát, Sở Xây dựng TP đã xác định một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập. Cụ thể là các quy hoạch thoát nước, chống ngập được phê duyệt giai đoạn trước đây phần lớn không còn phù hợp, do quy hoạch trước đây sử dụng thông số mưa thiết kế, triều và mực nước biển dâng đã lạc hậu.

Bên cạnh đó là tình trạng sụt lún nhanh khiến cao độ nền thiết kế bị thấp hơn thực tế, làm giảm đáng kể hiệu quả các công trình cống, đê, trạm bơm.

Hơn nữa, hệ thống thoát nước hiện hữu không đáp ứng khi xuất hiện tổ hợp mưa lớn, triều cường và sụt lún nền, dẫn đến ngập sâu, kéo dài.

Các quy hoạch cũ chưa tích hợp đầy đủ yếu tố biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xói lở, bão mạnh, cũng như chưa đánh giá rủi ro lan truyền theo lưu vực liên tỉnh. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa nhanh và bê tông hóa bề mặt làm tăng hệ số dòng chảy, vượt năng lực thiết kế của các dự án cũ. Vì vậy, các quy hoạch hiện hành cần được nhanh chóng rà soát, cập nhật toàn diện, đồng bộ liên vùng và điều chỉnh theo kịch bản khí hậu mới. Đại điện Sở Xây dựng TP.HCM

Một yếu tố khác mà Sở Xây dựng TP.HCM nhận định là nguyên nhân dẫn đến ngập ở TP.HCM là quá trình đô thị hóa nhanh đã làm giảm bề mặt thấm nước tự nhiên, tăng tốc độ và lưu lượng dòng chảy mặt, giảm không gian tích trữ nước, bổ sung nước ngầm.

Thêm vào đó, tình trạng khai thác nước ngầm trong thời gian trước đây cũng góp phần ảnh hưởng đến tình trạng sụt lún đất tại nhiều khu vực có nền đất yếu, mật độ xây dựng cao...

Đầu tư 24 dự án chống ngập

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, năm nay, TP sẽ thực hiện và hoàn thành 24 dự án chống ngập.

Trong đó, địa bàn TP.HCM (trước sáp nhập) và TP Thủ Đức (trước sáp nhập) sẽ hoàn thành 11 dự án giải quyết 12 vị trí ngập.

Trong 12 vị trí trên có 2 vị trí ngập nặng (đường Lê Văn Thọ - từ đường số 1 đến đường số 8 – phường Thông Tây Hội, đường Nguyễn Văn Khối – từ đường Lê Văn Thọ đến UBND phường 8 – phường Thông Tây Hội).

Cụ thể là thực hiện dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn) và dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp.

Địa bàn Bình Dương (trước sáp nhập) dự kiến sẽ hoàn thành 7 dự án với tổng mức đầu tư hơn 12.552 tỉ đồng, giải quyết bốn vị trí ngập nặng ở ngã ba Cống đường Thích Quảng Đức, phường Thủ Dầu Một; khu dân cư Tràng An, phường Dĩ An; khu dân cư Đông Hòa, phường Đông Hòa.

Địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu (trước sáp nhập) trong năm 2026 sẽ hoàn thành sáu dự án đồng, giải quyết 13 vị trí ngập.

Trong 13 vị trí ngập có bảy vị trí ngập nặng bao gồm: Giải quyết ba vị trí ngập, đường Nguyễn Đình Thi, phường Tam Thắng; đường Nguyễn Quyền, phường Tam Thắng; đường Thi Sách (trước cổng Trường cấp 3 Vũng Tàu, phường Tam Thắng)

Tiếp theo là giải quyết bốn vị trí ngập: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Mỹ; đường Lê Lợi, phường Phú Mỹ; đường Nguyễn Trãi, phường Phú Mỹ; Quốc lộ 51 (ngã ba Mỹ Xuân - ngã tư Mỹ Xuân B1, phường Phú Mỹ).

TP.HCM sẽ nạo vét lòng cống, kênh rạch để giảm ngập. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ngoài việc đầu tư thực hiện các dự án chống ngập, Sở Xây dựng TP còn thực hiện các giải pháp khác như rà soát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án thủy lợi, kiểm soát triều, hạ tầng tiêu thoát nước; duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống, kênh rạch.

Đồng thời lắp đặt và vận hành van ngăn triều tại các cửa xả, đấu nối cống, mở hướng thoát nước mới; vận hành hiệu quả các trạm bơm hỗ trợ thoát nước. Song song đó, đảm bảo vận hành đồng bộ các cống kiểm soát triều lớn như Bình Lợi, Bình Triệu, Rạch Lăng và cống Bình Nhâm...