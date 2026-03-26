TP.HCM nghiên cứu lắp đặt hệ thống ngăn lục bình, rác thải tại đầu nguồn 26/03/2026 10:03

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM giao các đơn vị có liên quan nghiên cứu lắp đặt hệ thống ngăn lục bình, rác thải tại đầu nguồn các sông, kênh, rạch và trước các công trình cầu, cống.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp xử lý lục bình và rác đại dương trôi dạt vào các bãi biển trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP, Trung tâm Quản lý Đường thủy triển khai thực hiện các công việc sau:

Chủ trì nghiên cứu lắp đặt hệ thống ngăn lục bình, rác thải tại đầu nguồn các sông, kênh, rạch và trước các công trình cầu, cống để tổ chức thu gom, xử lý, hạn chế trôi dạt về hạ nguồn.

Đồng thời triển khai công tác thu gom lục bình, rong, cỏ, rác thải trên các sông, kênh, mương theo kế hoạch ban hành (mở rộng cho phạm vi các xã, phường khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), nhất là vào thời điểm lục bình bắt đầu phát triển để hạn chế trôi về hạ lưu, ra biển.

TP.HCM sẽ nghiên cứu lắp đặt hệ thống ngăn lục bình, rác thải tại đầu nguồn các sông, kênh, rạch. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bên cạnh đó là xây dựng kế hoạch để phối hợp các xã, phường, đơn vị liên quan thực hiện đồng loạt, đồng thời chủ động phối hợp các tỉnh giáp ranh để đồng bộ cùng ra quân thu gom lục bình, rong, cỏ, rác thải trên các sông, kênh, mương đầu nguồn, hạn chế trôi dạt về hạ nguồn.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp triển khai các giải pháp xử lý lục bình và rác thải đại dương trôi dạt vào các bãi biển.

Về nhóm giải pháp quản lý, phòng ngừa và giảm thiểu từ nguồn phát sinh, Sở NN&MT TP được giao nghiên cứu cơ chế đặt hàng để Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn đơn vị đủ năng lực thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng các giải pháp hạn chế sự sinh trưởng của lục bình trong thực tiễn.

Sở Xây dựng TP được giao chỉ đạo các đơn vị tổ chức thu gom lục bình, rong, cỏ và rác thải trên các tuyến sông, kênh, mương theo kế hoạch, mở rộng phạm vi sang các xã, phường thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

UBND các phường, xã, đặc khu được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi xả rác thải không đúng quy định ra sông, kênh, mương và khu vực ven biển.