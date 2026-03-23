Xem xét mức giá xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 23/03/2026 15:39

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản giao các sở, ngành tham mưu về giá tối đa đối với dịch vụ xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn.

Ngày 23-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Sở NN&MT, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thực hiện tham mưu mức giá tối đa đối với dịch vụ xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, doanh nghiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho rằng theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt là trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân và chính quyền địa phương, đơn vị xử lý chất thải rắn chỉ chỉ tiếp nhận và xử lý chất thải phù hợp với công nghệ được cấp phép.

Hầu hết người dân vẫn chưa thực hiện việc phân loại rác sinh hoạt. Ảnh: VŨ HỘI.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 48/2026 thì UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và lộ trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vẫn chưa được thực hiện. Vì vậy, khi chất thải rắn sinh hoạt được đưa về các nhà máy xử lý rác thì đơn vị phải thực hiện phân loại trước khi xử lý theo đúng quy định.

Các đơn vị xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho rằng, ngày 31-12-2025 UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt đơn giá tối đa đối với hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ là 558.439 đồng/tấn rác. Mức giá này áp dụng đối với rác sinh hoạt đã phân loại để đưa vào nhà máy xử lý.

Tuy nhiên đến nay, 100% lượng rác thải sinh hoạt được các địa phương vận chuyển về khu xử lý chưa được phân loại.

Trước khi xử lý rác, doanh nghiệp phải thực hiện khâu phân loại rác. Ảnh: VH.

Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các địa phương có liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các nội dung giá dịch vụ xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn.

Trao đổi với PLO, Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ SonaDezi Trần Anh Dũng cho biết đơn vị đang tiếp nhận, xử lý rác sinh hoạt của 31 phường xã tại Khu xử lý chất thải Quang Trung với khối lượng khoảng 1.200 tấn/ngày. Tất cả lượng rác thải sinh hoạt được các địa phương vận chuyển về khu xử lý chưa được phân loại.

"Do đó, công ty phải tổ chức thực hiện công đoạn phân loại rác tại nhà máy trước khi đưa vào xử lý. Điều này gây rất nhiều khó khăn do đơn vị xử lý vì phải thực hiện thêm một công đoạn và phải chi trả thêm khoảng 110.000 đồng/tấn” - ông Dũng nói.