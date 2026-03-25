Đồng Nai: Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong xử lý rác thải sinh hoạt 25/03/2026 21:17

Chiều 25-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng chủ trì làm việc với Sở NN&MT cùng các sở, ngành, địa phương về những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu và thanh, quyết toán chi phí thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Áp giá thấp nên đấu thầu không thành

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Văn Thắng cho biết, cuối năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.

Tuy nhiên, đến nay hầu hết các địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc tổ chức ký kết hợp đồng với các đơn vị dịch vụ.

Đặc biệt trong công tác đấu thầu xử lý rác tại các địa phương gặp nhiều khó khăn vì đấu thầu không thành công. Nguyên nhân là do cuối năm 2025, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định đưa ra mức giá xử lý rác sinh hoạt là 558.439 đồng/tấn rác thấp hơn so với mức mà các doanh nghiệp xử lý rác đưa ra là 602.325 đồng/tấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc với đại diện các sở, địa phương về tháo gỡ vướng mắc trong xử lý rác sinh hoạt. Ảnh: VŨ HỘI.

“Các địa phương tổ chức đấu thầu đều không thành công nguyên nhân chủ yếu là doanh nghiệp xử lý rác đưa ra mức giá cao hơn đơn giá mà UBND tỉnh ban hành áp dụng đối với chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại. Trong khi tại các địa phương thì rác thải sinh hoạt chưa được phân loại theo quy định” - đại diện phường Long Khánh cho biết.

Đại diện các địa phương lo lắng việc nếu không đấu thầu xử lý rác sinh hoạt thì sẽ không biết giải quyết ra sao trong khi đó lại chỉ có một đơn vị đủ điều kiện để nộp hồ sơ dự thầu. Bên cạnh đó các địa phương hầu như không có bãi tập kết rác sinh hoạt để thu gom, phân loại trước khi đưa vào nhà máy xử lý.

Đại diện Sở Tư pháp cho rằng, cần phải nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc trong việc đấu giá xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn. Quyết định ngày 31-12-2025 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đơn giá là 558.439 đồng/tấn áp dụng đối với rác sinh hoạt đã phân loại.

Tuy nhiên, hiện nay rác thải sinh hoạt được các địa phương đưa về khu xử lý chưa được phân loại, nếu giá phê duyệt chưa hợp lý thì thu hồi quyết định và xây dựng bảng giá xử lý rác sinh hoạt mới.

Về thanh toán, hiện còn 22 địa phương nợ các đơn vị thu gom, xử lý rác thải của năm 2025. Hồ sơ thanh toán, quyết toán vẫn gặp vướng mắc về các thủ tục khác nhau.

Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đánh giá, thời gian qua, công tác tham mưu trong quản lý, xử lý các vấn đề liên quan đến rác thải sinh hoạt của Sở NN&MT còn chậm, chưa bám sát vào thực tiễn. Các địa phương chậm báo cáo, đề xuất dẫn đến công tác đấu thầu, thanh toán xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn gặp lúng túng.

Hiện công tác đấu thầu xử lý rác sinh hoạt ở các địa phương gặp khó khăn khi áp giá xử lý thấp hơn mức giá mà doanh nghiệp đưa ra. Ảnh: VŨ HỘI.

Vì vậy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở NN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh sửa đổi quyết định đơn giá xử lý rác sinh hoạt ban hành cuối năm 2025 cho phù hợp Luật Giá mới có hiệu lực từ 1-1-2026.

Đồng thời, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác phân loại rác, Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh này. Sở NN&MT tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định quy định giá cụ thể hoạt động thu gom rác trên toàn tỉnh.

UBND các phường, xã rà soát quy hoạch, đầu tư các trạm trung chuyển chất thải đáp ứng yêu cầu công tác quản lý rác thải sinh hoạt; xây dựng lộ trình thực hiện phân loại rác thải, báo cáo Sở NN&MT tham mưu UBND tỉnh lộ trình thực hiện.

Liên quan đến việc các địa phương còn nợ tiền xử lý rác thải, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu báo cáo cụ thể để tháo gỡ, thanh toán nợ tiền cho doanh nghiệp.