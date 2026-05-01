Đôi nam nữ cướp giật tiệm vàng tại Hà Tĩnh bị bắt 01/05/2026 22:40

(PLO)- Đến khoảng 21 giờ 40 phút tối 1-5, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ được cả hai nghi can trong vụ cướp giật tiệm vàng tại Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Video: Người phụ nữ cướp giật vàng bỏ chạy.

Sau khi xảy ra vụ cướp vàng táo tợn, công an đã bắt được người phụ nữ và thu giữ tang vật. Riêng người đàn ông bị bắt giữ lúc khoảng 21 giờ 40 phút đêm 1-5 tại khu vực Thạch Hà (Hà Tĩnh), cách tiệm vàng hàng chục km.

Như PLO đã đưa tin, đầu giờ chiều 1-5, một phụ nữ khoảng 35-40 tuổi mặc áo phông màu vàng, quần màu xám, đeo khẩu trang vào hỏi mua vàng 9999 loại năm chỉ tại tiệm vàng Huế Thương (xã Đức Thọ, tỉnh Nghệ An).

Người phụ nữ đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau khi có hành vi gây án.

Người phụ nữ này đã cướp giật vàng trị giá hàng trăm triệu đồng rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, chị PTH (38 tuổi), chủ tiệm vàng, đã lao qua tủ kính đuổi theo và hô hoán.

Lúc này, một người đàn ông đi xe phân khối lớn chờ sẵn bên đường, dùng hung khí chống trả để chở người phụ nữ tẩu thoát.

Trên đường chạy trốn, cặp đôi này còn cướp xe máy của người dân mang BKS đăng ký ở Nghệ An. Công an một số địa phương tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã phát thông báo truy tìm ngay sau đó.

Người đàn ông bỏ trốn hàng chục km và đã bị bắt. Ảnh: CA.

Qua điều tra nhanh, cơ quan công an xác định hai nghi can là Trần Văn Dũng (sinh năm 1987, quê xã Đức Long, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh năm 1980, trú tại xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ).

Tang vật thu giữ gồm hai nhẫn vàng với tổng trọng lượng 10 chỉ, trị giá khoảng 154 triệu đồng. Bước đầu, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.