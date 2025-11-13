Mức án 141 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỉ tại khách sạn Pullman 13/11/2025 09:38

(PLO)- Trong vụ đánh bạc nghìn tỉ tại khách sạn Pullman, có 5 bị cáo bị tòa tuyên phạm tội tổ chức đánh bạc, 136 bị cáo bị tòa tuyên phạm tội đánh bạc.

Ngày 12-11, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121/2021 về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4-2-2024 đến ngày 22-6-2024, nhóm bị cáo đã tổ chức cho hàng trăm người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: Hoàng Huy

Các bị cáo phạm tội đánh bạc đều là người Việt Nam, đều biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.

Tuy nhiên, họ vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua với người quản lý vận hành King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 100 triệu USD (tương đương hơn 2.500 tỉ đồng).

Dưới đây là mức án của các bị cáo:

Các bị cáo bị kết tội tổ chức đánh bạc

Cho Choo Keun: 4 năm

Shim Hawn Hee: 2 năm

Choi Jin Bok: 3 năm 6 tháng tù

Phan Trường Giang, Giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng: 30 tháng tù

Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

Các bị cáo bị kết tội đánh bạc

Bùi Văn Huynh, lao động tự do: 4 năm 6 tháng tù

Vũ Phong, lao động tự do: 4 năm 6 tháng tù

Vũ Thị Tuyết Mai, kinh doanh: 3 năm 6 tháng tù

Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: 3 năm 6 tháng tù

Nguyễn Thế Vũ, ca sĩ, kinh doanh tự do: 3 năm tù

Nguyễn Đức Long, kỹ sư xây dựng: 3 năm tù

Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ): 3 năm tù

Trần Minh Sự, lao động tự do: 3 năm tù

Nguyễn Thanh Bách, kinh doanh tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Minh Tuấn, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Anh Linh, kinh doanh: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Thị Dung, lao động tự do: 3 năm tù

Bùi Văn Long, kinh doanh: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Lê Vỹ, hưu trí: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Thị Nga, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Phí Đức Giang, lao động tự do: 3 năm 6 tháng tù

Đoàn Trung Thụy, kinh doanh tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Hồ Đồng Tháp, Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam: 3 năm tù

Nguyễn Văn Duẩn, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Xuân Vịnh, lao động tự do: 3 năm tù

Nguyễn Quốc Khánh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Phượng Hoàng: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Đức Thành, kinh doanh: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Tô Thị Thu Hương, cựu công chức bảo tàng tỉnh Phú Thọ: 3 năm tù

Nguyễn Anh Tuấn, kinh doanh tự do: 3 năm tù

Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ: 3 năm tù

Trương Quang Phú, kinh doanh tự do: 3 năm tù

Khúc Thị Lợi, lao động tự do: 3 năm tù

Nguyễn Văn Xuân, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Đinh Thị Thủy, lao động tự do: 30 tháng tù

Lê Thị Nga, kinh doanh tự do: 30 tháng tù

Nguyễn Huy Hoàng, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Thị Dung, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Trần Nhân Thắng, hưu trí: Phạt 100 triệu đồng

Hứa Thị Thu Huyền, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Hồ Sơn Thành, lao động tự do: 3 năm tù

Nguyễn Văn Hùng, cựu nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Thị Kim Hoa, kinh doanh tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Thị Hòa Huyền, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Thị Lan, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Bá Phúc, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Mạnh Cường, kinh doanh tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Phạm Thị Tỷ, hưu trí: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Quốc Toàn, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Lương Đức Thái, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Thân Thế Anh, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng

Đỗ Xuân Lập, Tổng giám đốc Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt: 22 tháng tù

Đoàn Quang Hiếu, viên chức: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Phạm Quang Trị, kinh doanh: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Thu Thủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Như Hoài, Giám đốc Công ty Sài Gòn Express: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Trần Mạnh Hùng, cựu Giám đốc Công ty TNHH Cavico: 3 năm tù

Nguyễn Tiến Dũng, cựu Trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Thu Thủy, lao động tự do: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Thị Nguyên, lao động tự do: 24 tháng tù

Uông Trường Giang, lao động tự do: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

Đinh Văn Hảo, kinh doanh tự do: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Lại Thị Chinh, lao động tự do: 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Thị Hằng, lao động tự do: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Lê Tự Cát, hưu trí: Phạt 100 triệu đồng

Trần Yến Nga, lao động tự do: 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Đình Kỳ Duyên, lao động tự do: 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Bùi Thị Minh Ngọc, lao động tự do: 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Minh Nguyệt, hưu trí: 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Lê Thị Thêm, lao động tự do: 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Tạ Quốc Thịnh, cựu Phó hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương: Phạt 100 triệu đồng

Lương Hữu Chiến, lao động tự do: 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Thanh Hùng, kinh doanh tự do: Phạt 100 triệu đồng

Trần Thị Bích Ngọc, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Bùi Đức Hiếu, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Phạm Bá Trung, lái xe: 3 năm tù

Đỗ Quang Hưng, cựu Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ: Phạt 100 triệu đồng

Lê Văn Hùng, kinh doanh: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Hữu Liêm, luật sư: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Dương Văn Thuật, kinh doanh tự do: Phạt 100 triệu đồng

Lương Thị Quyên, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Lê Thị Vân, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Minh Tuấn, kinh doanh: Phạt 100 triệu đồng

Trương Xuân Danh, kinh doanh: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Hồ Hồng Hải, kinh doanh tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Lê Hồng Phú, kinh doanh: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Phí Đức Lượng, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng

Trần Hồng Quang, lao động tự do: 24 tháng tù

Ngô Văn Công, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Lê Đức Kinh, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Lâm Mạnh Tưng, nhân viên Công ty quảng cáo Phượng Tùng: Phạt 100 triệu đồng

Nguyễn Duy Toại, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nguyên Hà Á Châu: Phạt 100 triệu đồng

Thân Huy Cường, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Bùi Quảng Hà, kinh doanh tự do: Phạt 100 triệu đồng

Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát: Phạt 100 triệu đồng

Nguyễn Đình Hà, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Thanh Hải, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng

Phan Thu Hà, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng

Trương Đăng Trình, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng

Đặng Kỳ Phong, hướng dẫn viên du lịch: Phạt 100 triệu đồng

Trần Thanh Ngọc Quý, kinh doanh tự do: Phạt 100 triệu đồng

Lê Văn Thành, lao động tự do: 24 tháng tù

Hoàng Thị An, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng

Vũ Văn Tuyến, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng

Trần Ngọc Vinh, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng

Phạm Tuân, hướng dẫn viên du lịch: Phạt 100 triệu đồng

Hoàng Thùy Linh, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng

Dương Thị Quế Anh, lao động tự do: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Thị Duyên, lao động tự do: 20 tháng tù

Vũ Văn Giang, hưu trí: Phạt 100 triệu đồng

Lê Thế Chiến, cựu Phó tổng biên tập tạp chí Thanh tra Chính phủ: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Phạm Gia Khanh, kinh doanh: Phạt 100 triệu đồng

Phạm Văn Phúc, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng

Chu Đình Tuấn, bác sĩ: Phạt 100 triệu đồng

Nguyễn Văn Tá, lao động tự do: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Đinh Thái Bình, kinh doanh: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Bùi Huy Hoàng, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng

Phạm Thị Hợp, lao động tự do: 12 tháng tù

Trần Thị Xuân Huyền, lao động tự do: 15 tháng tù

Vũ Thanh Tùng, kinh doanh: 18 tháng tù

Phạm Mạnh Thắng, lao động tự do: 12 tháng tù

Vũ Thị Ngọc, lao động tự do: 12 tháng tù

Nguyễn Nam Thắng, lái xe: 12 tháng tù

Vũ Ngọc Hà, ca sĩ: Phạt 100 triệu đồng

Đỗ Tiến Hưng, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng

Đặng Quốc Hoàn, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng

Trần Thị Hiển, hưu trí: Phạt 50 triệu đồng

Nguyễn Thị Bẩy, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng

Nguyễn Quốc Hùng, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng

Võ Huy Tuấn, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng

Trần Thị Thu Thảo, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng

Hà Lan Hương, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng

Lê Kim Đồng, hưu trí: Phạt 50 triệu đồng

Vũ Chí Thọ, kinh doanh: Phạt 100 triệu đồng

Trịnh Ngọc Vinh, kinh doanh: Phạt 50 triệu đồng

Hoàng Trọng Dũng, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng

Vũ Thị Minh Hiền, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng

Nguyễn Thị Kim Xuân, lao động tự do: 12 tháng tù

Bùi Huy Phúc, lái xe: Phạt 50 triệu đồng

Dương Tiến Công, lái xe: 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Nguyễn Thị Thu Hà, lao động tự do: 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.