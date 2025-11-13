Mức án 141 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỉ tại khách sạn Pullman

Ngày 12-11, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội.
Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121/2021 về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4-2-2024 đến ngày 22-6-2024, nhóm bị cáo đã tổ chức cho hàng trăm người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.
Các bị cáo phạm tội đánh bạc đều là người Việt Nam, đều biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.
Tuy nhiên, họ vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua với người quản lý vận hành King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.
Tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 100 triệu USD (tương đương hơn 2.500 tỉ đồng).
Dưới đây là mức án của các bị cáo:
Các bị cáo bị kết tội tổ chức đánh bạc
Cho Choo Keun: 4 năm
Shim Hawn Hee: 2 năm
Choi Jin Bok: 3 năm 6 tháng tù
Phan Trường Giang, Giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng: 30 tháng tù
Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
Các bị cáo bị kết tội đánh bạc
Bùi Văn Huynh, lao động tự do: 4 năm 6 tháng tù
Vũ Phong, lao động tự do: 4 năm 6 tháng tù
Vũ Thị Tuyết Mai, kinh doanh: 3 năm 6 tháng tù
Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: 3 năm 6 tháng tù
Nguyễn Thế Vũ, ca sĩ, kinh doanh tự do: 3 năm tù
Nguyễn Đức Long, kỹ sư xây dựng: 3 năm tù
Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ): 3 năm tù
Trần Minh Sự, lao động tự do: 3 năm tù
Nguyễn Thanh Bách, kinh doanh tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Minh Tuấn, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Anh Linh, kinh doanh: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Thị Dung, lao động tự do: 3 năm tù
Bùi Văn Long, kinh doanh: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Lê Vỹ, hưu trí: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Thị Nga, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Phí Đức Giang, lao động tự do: 3 năm 6 tháng tù
Đoàn Trung Thụy, kinh doanh tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Hồ Đồng Tháp, Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam: 3 năm tù
Nguyễn Văn Duẩn, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Xuân Vịnh, lao động tự do: 3 năm tù
Nguyễn Quốc Khánh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Phượng Hoàng: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Đức Thành, kinh doanh: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Tô Thị Thu Hương, cựu công chức bảo tàng tỉnh Phú Thọ: 3 năm tù
Nguyễn Anh Tuấn, kinh doanh tự do: 3 năm tù
Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ: 3 năm tù
Trương Quang Phú, kinh doanh tự do: 3 năm tù
Khúc Thị Lợi, lao động tự do: 3 năm tù
Nguyễn Văn Xuân, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Đinh Thị Thủy, lao động tự do: 30 tháng tù
Lê Thị Nga, kinh doanh tự do: 30 tháng tù
Nguyễn Huy Hoàng, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Thị Dung, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Trần Nhân Thắng, hưu trí: Phạt 100 triệu đồng
Hứa Thị Thu Huyền, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Hồ Sơn Thành, lao động tự do: 3 năm tù
Nguyễn Văn Hùng, cựu nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Thị Kim Hoa, kinh doanh tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Thị Hòa Huyền, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Thị Lan, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Bá Phúc, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Mạnh Cường, kinh doanh tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Phạm Thị Tỷ, hưu trí: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Quốc Toàn, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Lương Đức Thái, lao động tự do: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Thân Thế Anh, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng
Đỗ Xuân Lập, Tổng giám đốc Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt: 22 tháng tù
Đoàn Quang Hiếu, viên chức: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Phạm Quang Trị, kinh doanh: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Thu Thủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Như Hoài, Giám đốc Công ty Sài Gòn Express: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Trần Mạnh Hùng, cựu Giám đốc Công ty TNHH Cavico: 3 năm tù
Nguyễn Tiến Dũng, cựu Trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Thu Thủy, lao động tự do: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Thị Nguyên, lao động tự do: 24 tháng tù
Uông Trường Giang, lao động tự do: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
Đinh Văn Hảo, kinh doanh tự do: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Lại Thị Chinh, lao động tự do: 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Thị Hằng, lao động tự do: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Lê Tự Cát, hưu trí: Phạt 100 triệu đồng
Trần Yến Nga, lao động tự do: 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Đình Kỳ Duyên, lao động tự do: 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Bùi Thị Minh Ngọc, lao động tự do: 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Minh Nguyệt, hưu trí: 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Lê Thị Thêm, lao động tự do: 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Tạ Quốc Thịnh, cựu Phó hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương: Phạt 100 triệu đồng
Lương Hữu Chiến, lao động tự do: 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Thanh Hùng, kinh doanh tự do: Phạt 100 triệu đồng
Trần Thị Bích Ngọc, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Bùi Đức Hiếu, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Phạm Bá Trung, lái xe: 3 năm tù
Đỗ Quang Hưng, cựu Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ: Phạt 100 triệu đồng
Lê Văn Hùng, kinh doanh: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Hữu Liêm, luật sư: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Dương Văn Thuật, kinh doanh tự do: Phạt 100 triệu đồng
Lương Thị Quyên, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Lê Thị Vân, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Minh Tuấn, kinh doanh: Phạt 100 triệu đồng
Trương Xuân Danh, kinh doanh: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Hồ Hồng Hải, kinh doanh tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Lê Hồng Phú, kinh doanh: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Phí Đức Lượng, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng
Trần Hồng Quang, lao động tự do: 24 tháng tù
Ngô Văn Công, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Lê Đức Kinh, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Lâm Mạnh Tưng, nhân viên Công ty quảng cáo Phượng Tùng: Phạt 100 triệu đồng
Nguyễn Duy Toại, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nguyên Hà Á Châu: Phạt 100 triệu đồng
Thân Huy Cường, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Bùi Quảng Hà, kinh doanh tự do: Phạt 100 triệu đồng
Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát: Phạt 100 triệu đồng
Nguyễn Đình Hà, lao động tự do: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Thanh Hải, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng
Phan Thu Hà, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng
Trương Đăng Trình, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng
Đặng Kỳ Phong, hướng dẫn viên du lịch: Phạt 100 triệu đồng
Trần Thanh Ngọc Quý, kinh doanh tự do: Phạt 100 triệu đồng
Lê Văn Thành, lao động tự do: 24 tháng tù
Hoàng Thị An, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng
Vũ Văn Tuyến, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng
Trần Ngọc Vinh, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng
Phạm Tuân, hướng dẫn viên du lịch: Phạt 100 triệu đồng
Hoàng Thùy Linh, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng
Dương Thị Quế Anh, lao động tự do: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Thị Duyên, lao động tự do: 20 tháng tù
Vũ Văn Giang, hưu trí: Phạt 100 triệu đồng
Lê Thế Chiến, cựu Phó tổng biên tập tạp chí Thanh tra Chính phủ: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Phạm Gia Khanh, kinh doanh: Phạt 100 triệu đồng
Phạm Văn Phúc, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng
Chu Đình Tuấn, bác sĩ: Phạt 100 triệu đồng
Nguyễn Văn Tá, lao động tự do: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Đinh Thái Bình, kinh doanh: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Bùi Huy Hoàng, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng
Phạm Thị Hợp, lao động tự do: 12 tháng tù
Trần Thị Xuân Huyền, lao động tự do: 15 tháng tù
Vũ Thanh Tùng, kinh doanh: 18 tháng tù
Phạm Mạnh Thắng, lao động tự do: 12 tháng tù
Vũ Thị Ngọc, lao động tự do: 12 tháng tù
Nguyễn Nam Thắng, lái xe: 12 tháng tù
Vũ Ngọc Hà, ca sĩ: Phạt 100 triệu đồng
Đỗ Tiến Hưng, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng
Đặng Quốc Hoàn, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng
Trần Thị Hiển, hưu trí: Phạt 50 triệu đồng
Nguyễn Thị Bẩy, lao động tự do: Phạt 100 triệu đồng
Nguyễn Quốc Hùng, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng
Võ Huy Tuấn, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng
Trần Thị Thu Thảo, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng
Hà Lan Hương, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng
Lê Kim Đồng, hưu trí: Phạt 50 triệu đồng
Vũ Chí Thọ, kinh doanh: Phạt 100 triệu đồng
Trịnh Ngọc Vinh, kinh doanh: Phạt 50 triệu đồng
Hoàng Trọng Dũng, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng
Vũ Thị Minh Hiền, lao động tự do: Phạt 50 triệu đồng
Nguyễn Thị Kim Xuân, lao động tự do: 12 tháng tù
Bùi Huy Phúc, lái xe: Phạt 50 triệu đồng
Dương Tiến Công, lái xe: 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
Nguyễn Thị Thu Hà, lao động tự do: 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.