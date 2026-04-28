Thiếu tướng Niê Ta làm Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 28/04/2026 17:34

(PLO)- Thiếu tướng Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Ngày 28-4, tại Đắk Lắk, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Thiếu tướng Niê Ta (bìa phải) nhận quyết định và hoa chúc mừng. Ảnh: P.D

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Niê Ta bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Với nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Niê Ta hứa sẽ nhanh chóng tiếp cận trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; giữ vững nguyên tắc, phát huy đoàn kết nội bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chúc mừng Thiếu tướng Niê Ta được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời tin tưởng Thiếu tướng Niê Ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng với tập thể cấp ủy, chỉ huy xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.