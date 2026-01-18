Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Lâm Đồng được phong hàm thiếu tướng 18/01/2026 10:06

Ngày 17-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định phong quân hàm cấp tướng cho cán bộ quân đội thuộc một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng. Ảnh: QP

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao quyết định phong quân hàm Thiếu tướng cho Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, rèn luyện, phấn đấu của các sĩ quan được phong cấp tướng trong đó có tân Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, trong dịp này, Quân khu 7 chỉ có Đại tá Đinh Hồng Tiếng được phong hàm Thiếu tướng.

Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những đóng góp, cống hiến của tân Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng và thể hiện sự quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tân Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng sinh năm 1975 tại TP Đà Nẵng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tháng 6-2025, trước khi được Bộ Quốc Phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, ông Tiếng là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông (cũ).