Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Lâm Đồng được phong hàm thiếu tướng

Ngày 17-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định phong quân hàm cấp tướng cho cán bộ quân đội thuộc một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao quyết định phong quân hàm Thiếu tướng cho Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, rèn luyện, phấn đấu của các sĩ quan được phong cấp tướng trong đó có tân Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, trong dịp này, Quân khu 7 chỉ có Đại tá Đinh Hồng Tiếng được phong hàm Thiếu tướng.
Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những đóng góp, cống hiến của tân Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng và thể hiện sự quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tân Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng sinh năm 1975 tại TP Đà Nẵng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tháng 6-2025, trước khi được Bộ Quốc Phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, ông Tiếng là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông (cũ).
Theo công bố, các sĩ quan đang giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, được thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng ngoài tân Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng còn có các ông: Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau; Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Túy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; Phạm Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp và Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.