Những người bình dị thắp lửa Thi đua yêu nước ở TP.HCM 26/10/2025 11:37

(PLO)- Giữa TP.HCM nghĩa tình có những con người âm thầm cống hiến, thắp lên ngọn lửa thi đua yêu nước bằng chính công việc và đam mê của mình.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng 25-10 đã có 478 điển hình tiên tiến được vinh danh…

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp đề xuất TP.HCM có thể hỗ trợ kinh phí để xây dựng phòng khám mắt lưu động ở Bà Rịa – Vũng Tàu tại Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I. Ảnh: TRẦN LINH

Thắp ánh sáng cho bệnh nhân nghèo

Sinh ra trong một gia đình công nhân nghèo ở TP Nam Định, tuổi thơ của bác sĩ Nguyễn Viết Giáp gắn liền với những tháng ngày chống chọi bệnh tật.

Những năm tháng tuổi thơ gắn bó với bệnh viện đã giúp ông sớm thấu hiểu giá trị của sự sống và tình người. Được cô chú công nhân, bà con lối xóm cưu mang, san sẻ từng bữa ăn, từng đồng tiền thuốc, trong ông dần hình thành cảm giác “mình đã nợ đời một điều gì đó”. Chính điều đó đã thôi thúc ông nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cứu người và trả ơn cuộc đời.

Các đại biểu tham dự Đại hội ngày 25-10. Ảnh: TRẦN LINH

Năm 1994, khi về công tác tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), trong một chuyến khám bệnh từ thiện ở huyện vùng xa, bác sĩ Giáp gặp một cụ già bị mù cả hai mắt do đục thủy tinh thể.

Khi ông hỏi vì sao đến giờ mới đi khám, cụ đáp khẽ: “Cũng hai năm rồi, bác sĩ ạ.” Ông hỏi tiếp: “Con cái bác đâu mà để bác như vậy?”, người con ngồi cạnh cúi đầu im lặng. Cụ nói nhỏ, giọng run run: “Không có tiền bác sĩ ơi.”

“Lúc đó một nỗi xót xa ngập trong tôi, thôi thúc một quyết tâm phải làm điều gì đó cho những người không có điều kiện chữa bệnh”- bác sĩ Giáp kể.

Cũng từ khi ấy, chương trình phòng chống mù lòa của Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu được khởi xướng. Sau hơn ba thập niên, chương trình đã giúp hơn 100.000 bệnh nhân được khám chữa miễn phí, trong đó hàng chục ngàn người được phẫu thuật, tìm lại ánh sáng cuộc đời.

Năm 2012, trong một lần khám tại trường học, ông phát hiện có tới 68% học sinh bị tật khúc xạ nhưng chưa được đeo kính hoặc đeo sai độ. Hình ảnh cô học trò lớp 7 không nhìn thấy bảng, phải mượn vở bạn chép bài khiến ông không khỏi xót xa.

Từ đó, chương trình chăm sóc mắt học đường được triển khai, mang lại cơ hội được khám và tặng kính cho hơn 200.000 học sinh, trong đó hơn 20.000 em được cấp kính miễn phí.

Ngoài ra, bác sĩ Giáp cùng đồng nghiệp còn tổ chức chương trình “Chén cháo nghĩa tình” suốt tám năm, cung cấp hơn 50.000 suất cháo và sữa miễn phí cho những người mệt mỏi, yếu sức sau khi khám, chữa bệnh.

Chia sẻ về hành trình của mình, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp cho rằng mọi việc ông làm đều xuất phát từ nhu cầu thật của bệnh nhân. Câu nói của cố bác sĩ Trần Tấn Trâm rằng “Thà đốt một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối” là kim chỉ nam giúp ông vượt qua mọi khó khăn, kiên trì làm hết sức mình để mang lại ánh sáng cho người bệnh.

Năm 2023, ông vinh dự được nhận Giải thưởng Cống hiến xuất sắc trong phòng, chống mù lòa khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Theo ông, phần thưởng không chỉ dành cho cá nhân mà còn là sự ghi nhận nỗ lực của tập thể Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu và toàn ngành nhãn khoa Việt Nam.

Niềm vui nối tiếp khi năm 2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức công nhận Việt Nam xóa bỏ hoàn toàn bệnh mắt hột – thành quả của hàng chục năm cống hiến bền bỉ của đội ngũ y, bác sĩ cả nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đồng thuận với đề xuất xây dựng phòng khám mắt lưu động ở Bà Rịa – Vũng Tàu của bác sĩ Nguyễn Viết Giáp. Ảnh: TRẦN LINH

Có mặt tại Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp chia sẻ mong muốn TP.HCM có thể hỗ trợ kinh phí để xây dựng phòng khám mắt lưu động ở Bà Rịa – Vũng Tàu, nhằm giúp nhiều người dân nghèo được tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc mắt tốt hơn. Đề nghị này đã được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đồng thuận.

“Đây là một chủ trương hết sức hợp lòng dân và rất nhân văn. Về phía lãnh đạo TP.HCM, chúng tôi đồng ý sẽ cấp kinh phí để bệnh viện sẽ thực hiện chương trình hết sức ý nghĩa này và giao cho Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện trong thời gian tới”- Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ trao hoa cho các gương điển hình giao lưu tại Đại hội. Ảnh: TRẦN LINH

Bền bỉ lan toả tinh thần Việt

Nếu bác sĩ Nguyễn Viết Giáp lặng lẽ cống hiến để mang lại ánh sáng cho người nghèo, thì ở một lĩnh vực khác, Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Nhân dân Lý Ngọc Minh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Minh Long I, lại dành trọn hơn nửa thế kỷ tâm huyết để gìn giữ và tôn vinh tinh hoa văn hoá Việt trong từng sản phẩm gốm sứ.

Ông cho rằng, giá trị của một con người không chỉ thể hiện ở tài năng mà còn ở nhân cách, cách hành xử và tinh thần cống hiến. Cũng như vậy, một sản phẩm thực sự có giá trị không chỉ nằm ở hình dáng hữu hình, mà ở “phần hồn vô hình” – nơi phản chiếu văn hoá, tâm hồn và bản sắc dân tộc.

Từ suy nghĩ ấy, ông đã miệt mài nghiên cứu đưa văn hoá Việt vào từng sản phẩm gốm sứ, những tác phẩm vừa có giá trị nghệ thuật, vừa mang hơi thở quê hương.

Bộ sưu tập đầu tiên ông thực hiện mang tên “Hồn Việt”, mong muốn mỗi người con xa xứ khi nhìn thấy sẽ nhớ về đất mẹ. Tiếp đó lần lượt là các bộ sưu tập “Văn hoá cung đình”, “Sơn hà cẩm tú”, “Trống đồng Đông Sơn”,… đều gợi lên hình ảnh thiêng liêng về cội nguồn và tinh thần dân tộc bền bỉ.

Hơn 50 năm gắn bó với nghề gốm sứ, ông Lý Ngọc Minh không chỉ muốn tạo ra sản phẩm đẹp, mà còn mong truyền lại tinh hoa dân tộc, khơi gợi lòng tự hào và tình yêu đất nước qua từng đường nét, hoạ tiết.

Để lan toả giá trị ấy, ông đã thành lập Bảo tàng Gốm sứ Minh Long, nơi lưu giữ hàng trăm hiện vật gốm mang đậm dấu ấn văn hoá Việt, trong đó có hai bức tranh đặc biệt về đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam- thể hiện trọn vẹn niềm tự hào, khát vọng và tinh thần sáng tạo không ngừng của người nghệ nhân Việt.

GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú.

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I còn có GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông. Từ những năm 1960, khi còn là thông tín viên của báo Tiền Phong, ông đã bắt đầu hành trình theo chân Bác qua từng trang viết.

Hơn nửa thế kỷ qua, ngòi bút ấy vẫn không ngơi nghỉ với hàng loạt tác phẩm tiêu biểu như: Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng, Đường Bác Hồ đi cứu nước, Sa Vĩ Cà Mau, Theo dấu chân Người… những công trình chứa đựng chiều sâu tư tưởng và tình cảm lớn lao dành cho vị lãnh tụ kính yêu.

Ở tuổi 85, khi được TP.HCM cử tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, ông xem đó không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là nguồn năng lượng tinh thần giúp mình thấy trẻ hơn, khỏe hơn và vẫn còn có thể cống hiến nhiều hơn cho đất nước.

Với ông, thi đua yêu nước không chỉ là khẩu hiệu, mà là một phương châm sống. “Đã là cán bộ, chiến sĩ, thì phải phấn đấu, phấn đấu và phấn đấu”- ông nói.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: TRẦN LINH

Theo GS Trình Quang Phú, khi phong trào thi đua lan tỏa rộng khắp, được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, đó sẽ là động lực to lớn để đất nước phát triển bền vững. Ông cho rằng mỗi người dân đều có thể thi đua ngay trong cuộc sống hằng ngày – thi đua để sống đẹp, sống đúng pháp luật, để sáng tạo, cống hiến, góp phần tạo nên sức mạnh chung của cả thành phố và dân tộc.

“Chỉ khi mỗi cá nhân tự mình nỗ lực vươn lên, kỷ nguyên vươn mình của đất nước mới thật sự rạng rỡ”- ông nhấn mạnh.