Kình ngư Ánh Viên: 'Học bơi dễ lắm!' 20/06/2025 15:19

(PLO)- Tại lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước TP năm 2025, kình ngư Ánh Viên chia sẻ đầy cảm hứng: “Học bơi dễ lắm! Ánh Viên chỉ cho” – lan tỏa tinh thần học bơi vì sức khỏe và an toàn của trẻ em.

Sáng 20-6, Sở VH&TT TP.HCM tổ chức Lễ Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cấp thành phố năm 2025 tại Trung tâm thể thao dưới nước TP.HCM (hồ bơi Yết Kiêu, số 1, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé quận 1).

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và phong trào Olympic quốc tế (23-6-1894 – 23-6-2025).

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM (giữa) và đơn vị đồng hành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cho biết, trong thời gian qua, tình trạng trẻ em đuối nước vẫn còn nhiều do bản tính hiếu động, tò mò do tính thích nghịch nước hoặc do sự bất cần của gia đình.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM phát biểu.

Theo ông Nhân, ở Việt Nam, mỗi năm có gần 2.000 trẻ em bị đuối nước. Nguy cơ bị đuối nước cao nhất khi trẻ chơi đùa tại các sông, hồ, ao hoặc bãi biển, kể cả các vùng nước ở công trình đang thi công hoặc bể chứa nước. Đây cũng là 1 trong 10 nguyên nhân dẫn đến tử vong hàng đầu ở nhóm 1 đến 24 tuổi.

"Với mong muốn đuối nước không còn là nỗi đau của gia đình và xã hội, nhiều năm qua, TP đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước ở trẻ em.

Đối tượng tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên thể dục thể thao, lực lượng làm công tác thể thao cơ sở… Các buổi tập huấn do huấn luyện viên đến từ Liên đoàn thể thao dưới nước TP và các câu lạc bộ bơi uy tín đảm trách. Tuy nhiên, để phòng chống đuối nước trẻ em, cốt lõi của vấn đề là trách nhiệm giám sát và kỹ năng phòng ngừa đuối nước của cha mẹ, người lớn trong gia đình.

Song song đó, là trang bị đầy đủ kiến thức phòng chống đuối nước và kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước cho bản thân trẻ em" - ông Nhân nhấn mạnh.

Ông Nhân cũng mong rằng thông qua lễ phát động này, người dân thành phố tích cực tập luyện thể dục, thể thao nói chung và tập luyện môn bơi nói riêng để góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật.

"Đây cũng là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030" - ông Nhân nói.

Tham dự chương trình, kình ngư Ánh Viên cho biết bản thân cô sinh ra và lớn lên tại một vùng sông nước miền Tây. Nơi đây có rất nhiều ao, hồ, kênh, rạch, nếu các bạn không biết bơi, không biết tự bảo vệ bản thân mình, sẽ rất nguy hiểm.

Ý thức được tầm quan trọng của việc biết bơi, bơi giỏi và trang bị cho mình một kỹ năng sống quan trọng, từ nhỏ kình ngư Ánh Viên đã được gia đình động viên, thầy cô hướng dẫn học bơi và nỗ lực tập luyện để bơi giỏi.

"Các bạn hãy cùng Ánh Viên học bơi, biết bơi, tập luyện môn bơi để phòng, chống đuối nước, nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực, giữ an toàn trong môi trường nước và chung tay phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

Ánh Viên làm được, các bạn cũng sẽ làm được. Học bơi dễ lắm! Ánh Viên chỉ cho. Các bạn hãy cùng Ánh Viên học bơi biết bơi và tập luyện bơi lội thật tốt nhé" – kình ngư Ánh Viên bày tỏ.

Kình ngư Ánh Viên