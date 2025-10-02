TP.HCM: Cử tri nêu nhiều ý kiến về dự án treo và bất cập trong giáo dục 02/10/2025 17:11

(PLO)- Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM số 5 tiếp xúc cử tri, ghi nhận nhiều kiến nghị về các dự án treo, bất cập trong giáo dục và những vấn đề dân sinh.

Sáng 2-10, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM số 5 đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn, Bảy Hiền, ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến các dự án treo, vấn đề giáo dục và đời sống dân sinh.

Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM số 5 đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn, Bảy Hiền. Ảnh: NT

Tổ đại biểu gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM thông tin về kỳ họp thứ 10. Ảnh: NT

Thay mặt tổ, bà Trần Thị Diệu Thúy thông tin đến cử tri về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20-10 và bế mạc ngày 12-12-2025. Đây là kỳ họp dài nhất trong nhiệm kỳ, không nghỉ giữa kỳ, sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết và 13 nhóm nội dung kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: NT

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ lo lắng về tình trạng các dự án treo trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất như dự án cải tạo kênh A41, dự án khu C30 kéo dài hơn 30 năm. Cử tri cho rằng việc chậm triển khai khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng, nhà cửa không thể sửa chữa, môi trường ô nhiễm do kênh thoát nước xuống cấp.

Ngoài ra, nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề giáo dục. Cử tri Trần Văn Minh (phường Bảy Hiền) cho rằng sách giáo khoa thay đổi liên tục, không dùng được cho các năm sau, gây khó khăn cho học sinh và giáo viên. Cử tri Bùi Châu Phúc (phường Bảy Hiền) đồng tình, cho rằng cần thống nhất một bộ sách giáo khoa.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội ghi nhận các ý kiến của cử tri. Ảnh: NT

Tại hội nghị, đại diện UBND các phường đã trực tiếp giải đáp từng thắc mắc của người dân. Trung tướng Nguyễn Minh Đức thay mặt tổ đại biểu cảm ơn các ý kiến tâm huyết và cho biết đã ghi nhận đầy đủ để báo cáo tại kỳ họp tới. Ông nhấn mạnh những kiến nghị về các dự án treo như kênh A41, khu C30 sẽ được đề xuất UBND và HĐND TP.HCM xem xét giải quyết, bảo đảm minh bạch, đúng quy hoạch.

Về vấn đề giáo dục, ông Đức cho biết tổ đại biểu sẽ kiến nghị thêm với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm chuẩn hóa sách giáo khoa, bảo đảm công bằng trong tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo.

Kết thúc buổi tiếp xúc, tổ đại biểu ghi nhận sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cử tri, khẳng định sẽ tiếp tục chuyển tải trung thực đến Quốc hội và các cơ quan chức năng để giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân.