TP.HCM đẩy nhanh tiến độ đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường Nguyễn Văn Bứa, cầu Rạch Dơi.... 26/09/2025 16:32

(PLO)- Quốc lộ 50B, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường mở mới Tây Bắc, mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa, xây dựng cầu Lớn, cầu Rạch Dơi… là những dự án trọng điểm kết nối TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có thông tin liên quan đến phương án kết nối hạ tầng giữa TP.HCM và tỉnh Tây Ninh cũng như tiến độ một số dự án đang triển khai.

Theo đó, UBND TP.HCM đã chủ động đề xuất hàng loạt giải pháp nhằm thúc đẩy liên kết vùng, trong đó đặc biệt chú trọng mối quan hệ hợp tác song phương với các địa phương lân cận, chủ động trao đổi, làm việc và xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình, dự án, công trình, điển hình là tỉnh Tây Ninh.

Với vị thế là cửa ngõ phía Tây Bắc TP.HCM, Tây Ninh không chỉ giữ vai trò đầu mối kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà còn là mắt xích quan trọng trong hành lang kinh tế Xuyên Á, nối liền TP.HCM với Campuchia.

Trong giai đoạn 2025-2030, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Tây Ninh tập trung đầu tư, mở rộng các tuyến mới theo quy hoạch như Quốc lộ 50B, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường mở mới Tây Bắc, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL9) và xây dựng cầu Lớn, cầu Rạch Dơi…

Đây là những dự án có ý nghĩa chiến lược, giúp tăng khả năng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo đà phát triển kinh tế - xã hội vùng giáp ranh giữa hai địa phương.

Đường Võ Văn Kiệt nối dài kết nối TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Nguyễn Tiến

TP.HCM cũng đã kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các dự án giao thông liên kết vùng, đặc biệt là các tuyến kết nối giữa TP.HCM và các tỉnh giáp ranh như Tây Ninh, Đồng Nai, bao gồm đường Vành đai 3, Vành đai 4; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1); mở rộng Quốc lộ 50; Quốc lộ 50B...

Một trong những dự án đáng chú ý khác là tuyến đường sắt Bàu Bàng – Mộc Bài, dài khoảng 57km, kết nối từ ga Tân Hưng (TP.HCM) đến ga Mộc Bài (Tây Ninh). Tuyến đường này có vai trò liên kết hai tuyến đường sắt quốc gia là TP.HCM – Lộc Ninh và TP.HCM – Tây Ninh.

Tuyến Bàu Bàng – Mộc Bài đã được xác định trong Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, và cũng đã được cập nhật trong quy hoạch tỉnh Tây Ninh và Bình Dương cũ. Tuy nhiên, chưa được đưa vào mạng lưới đường sắt quốc gia, nên theo quy định, đây sẽ là tuyến đường sắt phục vụ nhu cầu vận tải trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Do đó, UBND tỉnh Tây Ninh và UBND TP.HCM xem xét, thống nhất báo cáo Bộ Xây dựng và không đưa nội dung cập nhật tuyến này vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia. UBND tỉnh Tây Ninh, UBND TP.HCM tổ chức rà soát, cập nhật vào quy hoạch tỉnh điều chỉnh sau sát nhập địa giới hành chính.

Về tuyến đường sắt trực tiếp từ trung tâm TP.HCM đến cửa khẩu Mộc Bài, hiện nay chưa có nghiên cứu cụ thể nào được triển khai.

Ngoài ra, tại cuộc họp ngày 24-9 giữa UBND TP.HCM và UBND tỉnh Tây Ninh về liên kết vùng, hai bên đã thống nhất chủ trương nghiên cứu nạo vét và tận thu cát tại một số khu vực trên sông Sài Gòn. Nguồn vật liệu này sẽ được sử dụng phục vụ thi công đường Vành đai 4, một trong những dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn đang được TP.HCM đẩy mạnh thực hiện.