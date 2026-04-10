TP.HCM siết công tác đấu thầu, không để phát sinh cơ chế 'xin - cho' 10/04/2026 17:21

(PLO)- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND TP.HCM về việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không làm phát sinh cơ chế “xin - cho”...

UBND TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 12/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trách nhiệm trong công tác đấu thầu.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao các sở, ban, ngành, địa phương, tổng công ty, công ty và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP quán triệt, chủ động triển khai ngay, đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu tại TP.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc phạm vi phụ trách thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị 12 và các quy định pháp luật liên quan.

Một góc TP.HCM từ trên cao. Ảnh: THUẬN VĂN

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND TP về kết quả thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong phạm vi quản lý; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không làm phát sinh cơ chế “xin - cho”; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách.

Các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Sở Tài chính có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP và Bộ Tài chính xem xét, chỉ đạo.