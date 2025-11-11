Phòng chống ma tuý cần cả lòng nhân ái, chứ không chỉ bằng thời hạn cai nghiện bắt buộc 11/11/2025 17:36

(PLO)- Theo các đại biểu, mục tiêu cuối cùng của Luật là đưa người nghiện trở lại cuộc sống bình thường, chứ không chỉ hoàn thành quy trình hay đủ thời hạn.

Tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội chiều 11-11 về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), các đại biểu cho rằng phòng chống ma tuý cần cả tình thương, lòng nhân ái để giúp người người lầm lỡ trở về với lối sống lành mạnh, chứ không chỉ bằng thời hạn cai nghiện bắt buộc

Cần giám sát điện tử để quản lý người nghiện ma túy

Thảo luận tại tổ, đại biểu Lê Nhật Thành (đoàn Hà Nội) cho biết hiện nay lực lượng công an cấp xã đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý người nghiện.

Nhiều người đang cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; người điều trị nghiện bằng thuốc thay thế và người bị quản lý sau cai nghiện thường xuyên thay đổi nơi cư trú, đặc biệt là những người không có nơi ở ổn định.

"Việc thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ khiến họ dễ tái sử dụng ma túy hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác” - ông Thành nêu.

Theo đại biểu, các biện pháp quản lý thủ công hiện nay chưa mang lại hiệu quả, không thể giám sát 24/24. Do đó, cần bổ sung quy định về giám sát điện tử đối với các đối tượng gồm người nghiện đang cai tại gia đình hoặc cộng đồng, người điều trị nghiện bằng thuốc thay thế và người bị quản lý sau cai nghiện.

Đại biểu Lê Nhật Thành (đoàn Hà Nội). Ảnh: TRỌNG PHÚ

“Việc này sẽ giúp cơ quan chức năng theo dõi, hỗ trợ và ngăn ngừa tái nghiện hiệu quả hơn” - ông Thành nói và đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này để bảo đảm tính khả thi.

Đại biểu cũng chỉ ra một bất cập khác trong quy định hiện hành của Luật Xử lý vi phạm hành chính là người đang chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị tuyên án phạt tù thì được miễn chấp hành phần thời gian cai nghiện còn lại.

“Thực tế có những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật hình sự để được đi tù, vì án tù ngắn sẽ giúp họ tránh phải tiếp tục chấp hành quyết định cai nghiện hoặc quản lý sau cai" - ông Thành nói và cho hay một số tội danh như cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp… có mức án thấp (phạt tù từ ba tháng đến một năm), dẫn đến việc lợi dụng kẽ hở này.

Từ đó, ông Thành đề xuất quy định rõ người đang cai nghiện mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sau khi chấp hành xong án phạt tù, nếu thời gian tù ngắn hơn thời gian cai nghiện và quản lý sau cai còn lại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện các biện pháp cai nghiện và quản lý sau cai. Ngược lại, nếu thời gian chấp hành án phạt tù dài hơn thì được đình chỉ thi hành quyết định cai nghiện.

“Thời gian tạm giữ, tạm giam hoặc chấp hành án phạt tù sẽ được trừ vào thời gian cai nghiện và quản lý sau cai, để bảo đảm công bằng” - đại biểu nêu rõ.

Đẩy lùi ma tuý bằng đạo đức, lòng nhân ái

Đại biểu Nguyễn Hữu Chính (đoàn Hà Nội) bày tỏ băn khoăn về quy định cứng thời hạn cai nghiện tại Điều 28, dự thảo luật là 24 tháng cho người nghiện lần đầu và 36 tháng cho người nghiện lần hai trở lên.

“Mỗi người nghiện có thể trạng và mức độ lệ thuộc khác nhau, nếu áp dụng cùng một thời hạn cho tất cả là thiếu thực tế. Mục tiêu của luật không chỉ là đủ thời gian cai nghiện mà là giúp người nghiện thực sự thoát khỏi ma túy và tái hòa nhập cộng đồng” - ông Chính nói.

Theo đó, đại biểu đề nghị quy định linh hoạt hơn theo hướng thời gian cai nghiện nên được xác định dựa trên kết quả điều trị thực tế, có thể kéo dài hoặc rút ngắn tùy mức độ phục hồi của người nghiện.

Đại biểu Nguyễn Hữu Chính (đoàn Hà Nội). Ảnh: TRỌNG PHÚ

“Mục tiêu cuối cùng của Luật là đưa người nghiện trở lại cuộc sống bình thường, chứ không chỉ hoàn thành quy trình hay đủ thời hạn. “Hoàn thành” phải được hiểu là cai nghiện thành công về mặt nội dung, tức là người đó không còn tái nghiện, chứ không chỉ hoàn thành hình thức theo thời gian” - ông Chính nhấn mạnh.

Còn Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng luật pháp không chỉ là công cụ quản lý, mà còn phải trở thành phương tiện cảm hóa con người, giúp người lầm lỡ trở về với lối sống lành mạnh, nhân ái. Theo đó, Hoà thượng đề nghị dự luật cần nhấn mạnh hơn yếu tố phòng ngừa để “người chưa nghiện thì không sa ngã, còn người đã nghiện có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Theo đó, Hòa thượng đề xuất bổ sung quy định về trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo, MTTQ và các đoàn thể xã hội trong tuyên truyền, vận động và cảm hóa người nghiện. Đồng thời, khuyến khích các mô hình “xóm không ma túy”, “gia đình an lạc”, giúp người nghiện tự nguyện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ cụ thể như đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm và khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận người sau cai nghiện. Đồng thời, có hành lang pháp lý để các tổ chức xã hội được tham gia sâu hơn trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và trị liệu tâm linh cho người cai nghiện; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy....

“Cuộc chiến phòng, chống ma túy là cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go, khốc liệt. Kẻ thù không chỉ là tội phạm ma túy, mà còn là sự cám dỗ và yếu đuối trong lòng mỗi con người. Do đó, muốn chiến thắng, phải kết hợp giữa sức mạnh pháp luật và sức mạnh đạo đức, giữa kỷ cương và lòng nhân ái” - Hoà thượng nhấn mạnh.