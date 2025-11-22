TP.HCM chuẩn bị mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, Ung Văn Khiêm, nút giao cầu vượt Linh Xuân... 22/11/2025 15:55

(PLO)- TP.HCM giao các đơn vị lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hàng loạt dự án mở rộng đường, làm nút giao để chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh các dự án để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đáng chú ý là TP giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho 932 dự án để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đơn cử, UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất chủ trương đầu tư với dự án nổi bật như: Xây dựng đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (phía trái tuyến từ nút giao An Phú đến đường Võ Chí Công) đường ven biển trên địa bàn TP.HCM (đoạn qua các xã Cần Giờ, xã An Thới Đông, xã Nhà Bè,…); đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ mũi đèn đỏ, xã Nhà Bè đến cầu Bến Súc, xã Thái Mỹ).

Cạnh đó là dự án chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 10 (đoạn từ đường Võ Văn Vân đến đường An Dương Vương - Ngã 4 Cây Da Sà); xây dựng mới đường Dương Quảng Hàm (từ đường Nguyễn Văn Lượng đến đường Thống Nhất); nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn từ đường Bình Long đến đường Lê Trọng Tấn); cải tạo, mở rộng nút giao thông cầu vượt Linh Xuân; xây dựng nút giao Quốc lộ 1 - đường Vườn Lài...

Đường Tân Kỳ Tân Quý nhỏ hẹp, thường xuyên ùn ứ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án trọng điểm như: Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn (đoạn đi trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, dài 15,3km); đường nối Vành đai 3 TP.HCM với sân bay Biên Hòa (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Văn Diệu); nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 51 (đoạn từ vòng xoay công viên Hòa Bình đến Quốc lộ 51B); nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1K (từ cầu vượt Linh Xuân đến ranh Đồng Nai)...

Ngoài ra, các dự án trọng điểm như đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành tới khu vực Hồ Tràm huyện Xuyên Mộc; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 51 (đoạn từ vòng xoay công viên Hòa Bình đến Quốc lộ 51B)... giao cho Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập các báo cáo.

Các Sở, ban ngành, UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm cho ý kiến chuyên môn trong quá trình phối hợp lập, trình, thẩm định các báo cáo.