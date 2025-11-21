Sau 7 năm kể từ ngày khởi công vào năm 2018, dự án mở rộng tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng, TP.HCM) dài 1,8 km vẫn chưa hoàn thiện.
Cùng một tuyến đường nhưng chỗ rộng, chỗ chật
Thực tế, phần lớn chiều dài tuyến đã được nâng cấp rộng rãi, khang trang, tuy nhiên, khoảng 400 m từ đường R đến đường Nguyễn Duy Trinh vẫn còn là điểm nghẽn do chưa thể mở rộng đồng bộ.
Chính nút thắt cổ chai tồn tại nhiều năm này khiến dòng phương tiện khi từ đoạn đường 30 m bước vào đoạn hẹp khoảng 7-10 m lập tức bị dồn lại. Xe cộ phải di chuyển chậm, nhiều thời điểm ùn ứ kéo dài, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau chờ qua đoạn hẹp.
Đường Đỗ Xuân Hợp giữ vai trò kết nối quan trọng, từ đường Võ Nguyên Giáp đi qua nút giao cao tốc Long Thành - Dầu Giây, dẫn trực tiếp đến đường Nguyễn Duy Trinh và cảng Cát Lái. Tuy nhiên, hiện trạng nhiều đoạn nhỏ hẹp chỉ đủ hai làn xe trên đoạn 400 m này khiến ùn tắc trở thành “điệp khúc” hằng ngày.
Năm 2016, HĐND TP.HCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với tổng vốn 528 tỉ đồng, tách thành hai phần: xây dựng 360 tỉ đồng và bồi thường, giải phóng mặt bằng 168 tỉ đồng. Dự án khởi công vào năm 2018, nhưng đoạn nghẽn hiện nay lại chưa thể thi công do vướng mắc mặt bằng. Sau đó, dự án đã được điều chỉnh thời gian thực hiện từ 2017-2021 sang 2017-2025, đồng thời cập nhật lại tổng mức đầu tư từ 360 tỉ đồng lên 868 tỉ đồng.
Cách đó không xa, dự án nâng cấp, mở rộng đường Liên Phường (phường Phước Long, TP.HCM) cũng đã bước vào năm thứ 7 thi công mà vẫn chưa thể về đích.
Hiện khoảng 250 m đầu tuyến, từ đường Đỗ Xuân Hợp đến cầu Ông Cày vẫn chưa thể triển khai do chưa thống nhất ranh đất, khiến tuyến đường cong và hẹp lại, hình thành nút thắt cổ chai kéo dài. Điều này không chỉ gây ùn tắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Nói về đoạn thi công khoảng 250 m còn nằm im lìm, ông Út Bé (phường Phước Long) cho biết: "Đường làm mấy năm nay rồi mà có xong đâu. Trong khi phần giữa tuyến đã được mở rộng sạch sẽ, thông thoáng thì đoạn từ cầu Ông Cày hướng về đường Đỗ Xuân Hợp lại đứng bánh. Tuyến đường bỗng trở thành “chiếc phễu” khi phần giữa rộng thênh thang, còn đầu tuyến lại hẹp và gập ghềnh".
Đường Liên Phường là một trong những trục giao thông quan trọng của khu Đông TP.HCM. Đoạn đường kết nối trực tiếp với Đỗ Xuân Hợp và dẫn ra cầu Nam Lý. Khi cầu Nam Lý chính thức thông xe từ năm 2024, lưu lượng phương tiện đổ về tăng mạnh, gây áp lực lớn lên khu vực ngã ba Đỗ Xuân Hợp - Liên Phường.
Dự án với chiều dài 2,5 km, tổng mức đầu tư 303 tỉ đồng. Tuyến đường sẽ được mở rộng từ 7-8 m lên 30 m, gồm 6 làn xe, xây dựng một nhánh cầu Ông Cày.
Hoàn thành đường Đỗ Xuân Hợp, Liên Phường năm 2026
Phản hồi với PLO, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh) đầu tư xây dựng với quy mô mặt cắt ngang 30 m, dài 1.830 m. Dự án khởi công tháng 8-2018, đã thi công đạt khoảng 54% giá trị hợp đồng.
Dự án cải tạo, nâng cấp đường Liên phường đầu tư xây dựng với quy mô mặt cắt ngang 30 m, dài 2.562 m; khởi công tháng 8-2018, đã thi công đạt khoảng 81% giá trị hợp đồng.
Hiện nay, 2 dự án này đang tạm ngưng thi công do vướng mặt bằng chưa giải tỏa xong.
Vừa qua, UBND TP đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm trong công tác giải phóng mặt bằng và dự kiến hoàn thành trong năm 2025, thi công hoàn thành công trình năm 2026.
Một ví dụ điển hình khác về tình trạng cùng tuyến đường nhưng chỗ rộng, chỗ chật ở khu vực này là đường Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú), đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Lã Xuân Oai.
Trong khi hai đầu tuyến, đoạn tiếp giáp Võ Nguyên Giáp và đoạn từ Man Thiện về cuối đường, đều đã được mở rộng thoáng đãng, xe cộ lưu thông thuận lợi, thì hơn 1 km đường này lại nhỏ hẹp. Chính sự chênh lệch này tạo nên một “đoạn thắt eo” giữa tuyến, khiến người dân mỗi khi đi qua chỉ biết ngán ngẩm vì cảnh tắc nghẽn lặp đi lặp lại.
Trưa 21-11, dù không phải giờ cao điểm, tuyến đường vẫn ken đặc phương tiện. Các luồng xe liên tục xung đột, dồn nén, khiến tình trạng ùn ứ càng trở nên căng thẳng. Xe máy leo lên vỉa hè để tìm lối thoát, vô tình làm vỉa hè ngày càng xuống cấp, nát bươm.
Đáng chú ý, đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lã Xuân Oai thường xuyên rơi vào cảnh tắc nghẽn. Riêng tại khu vực giao với đường Đình Phong Phú, mặt đường hẹp nhưng xe buýt, xe tải nặng lưu thông liên tục, lấn hết làn đường, buộc xe máy phải dạt lên lề đường.
“Có hôm đi làm giờ cao điểm, tôi phải mất 20-30 phút mới thoát được vòng vây ở đoạn này. Dù có đổi giờ đi làm cũng khó tránh cảnh kẹt xe lúc tan tầm. Giao lộ Lê Văn Việt - Đình Phong Phú thường xuyên xảy ra xung đột giao thông, chỉ cần đèn xanh bật lên, dòng xe từ bốn phía lập tức ào lên, chen lấn từng mét đường. Nhiều hôm ùn tắc nghiêm trọng, xe đứng im, chỉ đến khi CSGT có mặt phân luồng mới nhích đi nổi" - anh Phi Ngọc (phường Linh Xuân) ngán ngẩm.
Theo tìm hiểu của PV, đoạn từ nút giao Trần Hưng Đạo đến Lã Xuân Oai dài khoảng 1,4 km hiện vẫn chỉ rộng chừng 8 m, chưa được mở rộng đồng bộ như các phần còn lại của tuyến.
Trước đây, giai đoạn 2016 - 2020, dự án mở rộng toàn tuyến Lê Văn Việt đã được bố trí vốn và tiến hành khảo sát khả thi. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phát sinh nhiều vướng mắc, đặc biệt là bài toán nguồn kinh phí. Do không thể hoàn tất các thủ tục cần thiết, dự án buộc phải rời khỏi danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.