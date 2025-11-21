7 năm chưa mở rộng xong 2 tuyến đường, TP.HCM chốt về đích năm 2026 21/11/2025 16:16

(PLO)- Đường Đỗ Xuân Hợp và đường Liên Phường đều rơi vào cảnh “chỗ rộng, chỗ chật”, TP.HCM đang giải quyết dứt điểm vấn đề mặt bằng để hoàn thành dự án vào năm 2026.

Sau 7 năm kể từ ngày khởi công vào năm 2018, dự án mở rộng tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng, TP.HCM) dài 1,8 km vẫn chưa hoàn thiện.

Cùng một tuyến đường nhưng chỗ rộng, chỗ chật

Thực tế, phần lớn chiều dài tuyến đã được nâng cấp rộng rãi, khang trang, tuy nhiên, khoảng 400 m từ đường R đến đường Nguyễn Duy Trinh vẫn còn là điểm nghẽn do chưa thể mở rộng đồng bộ.

Chính nút thắt cổ chai tồn tại nhiều năm này khiến dòng phương tiện khi từ đoạn đường 30 m bước vào đoạn hẹp khoảng 7-10 m lập tức bị dồn lại. Xe cộ phải di chuyển chậm, nhiều thời điểm ùn ứ kéo dài, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau chờ qua đoạn hẹp.

Nút thắt cổ chai 400 m trên đường Đỗ Xuân Hợp.

Đường Đỗ Xuân Hợp giữ vai trò kết nối quan trọng, từ đường Võ Nguyên Giáp đi qua nút giao cao tốc Long Thành - Dầu Giây, dẫn trực tiếp đến đường Nguyễn Duy Trinh và cảng Cát Lái. Tuy nhiên, hiện trạng nhiều đoạn nhỏ hẹp chỉ đủ hai làn xe trên đoạn 400 m này khiến ùn tắc trở thành “điệp khúc” hằng ngày.

Năm 2016, HĐND TP.HCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với tổng vốn 528 tỉ đồng, tách thành hai phần: xây dựng 360 tỉ đồng và bồi thường, giải phóng mặt bằng 168 tỉ đồng. Dự án khởi công vào năm 2018, nhưng đoạn nghẽn hiện nay lại chưa thể thi công do vướng mắc mặt bằng. Sau đó, dự án đã được điều chỉnh thời gian thực hiện từ 2017-2021 sang 2017-2025, đồng thời cập nhật lại tổng mức đầu tư từ 360 tỉ đồng lên 868 tỉ đồng.

﻿﻿ Đường nhỏ hẹp, buôn bán lấn chiếm phức tạp.

Cách đó không xa, dự án nâng cấp, mở rộng đường Liên Phường (phường Phước Long, TP.HCM) cũng đã bước vào năm thứ 7 thi công mà vẫn chưa thể về đích.

Hiện khoảng 250 m đầu tuyến, từ đường Đỗ Xuân Hợp đến cầu Ông Cày vẫn chưa thể triển khai do chưa thống nhất ranh đất, khiến tuyến đường cong và hẹp lại, hình thành nút thắt cổ chai kéo dài. Điều này không chỉ gây ùn tắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

200 m đường Liên Phường nhỏ hẹp.

Nói về đoạn thi công khoảng 250 m còn nằm im lìm, ông Út Bé (phường Phước Long) cho biết: "Đường làm mấy năm nay rồi mà có xong đâu. Trong khi phần giữa tuyến đã được mở rộng sạch sẽ, thông thoáng thì đoạn từ cầu Ông Cày hướng về đường Đỗ Xuân Hợp lại đứng bánh. Tuyến đường bỗng trở thành “chiếc phễu” khi phần giữa rộng thênh thang, còn đầu tuyến lại hẹp và gập ghềnh".

﻿ Đường chỉ rộng khoảng 7 m.

Đường Liên Phường là một trong những trục giao thông quan trọng của khu Đông TP.HCM. Đoạn đường kết nối trực tiếp với Đỗ Xuân Hợp và dẫn ra cầu Nam Lý. Khi cầu Nam Lý chính thức thông xe từ năm 2024, lưu lượng phương tiện đổ về tăng mạnh, gây áp lực lớn lên khu vực ngã ba Đỗ Xuân Hợp - Liên Phường.

Dự án với chiều dài 2,5 km, tổng mức đầu tư 303 tỉ đồng. Tuyến đường sẽ được mở rộng từ 7-8 m lên 30 m, gồm 6 làn xe, xây dựng một nhánh cầu Ông Cày.

Dự án hiện vướng giải phóng mặt bằng.

Hoàn thành đường Đỗ Xuân Hợp, Liên Phường năm 2026

Phản hồi với PLO, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh) đầu tư xây dựng với quy mô mặt cắt ngang 30 m, dài 1.830 m. Dự án khởi công tháng 8-2018, đã thi công đạt khoảng 54% giá trị hợp đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Liên phường đầu tư xây dựng với quy mô mặt cắt ngang 30 m, dài 2.562 m; khởi công tháng 8-2018, đã thi công đạt khoảng 81% giá trị hợp đồng.

Hiện nay, 2 dự án này đang tạm ngưng thi công do vướng mặt bằng chưa giải tỏa xong.

Đường Đỗ Xuân Hợp sẽ hoàn thành mở rộng năm 2026.

Vừa qua, UBND TP đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm trong công tác giải phóng mặt bằng và dự kiến hoàn thành trong năm 2025, thi công hoàn thành công trình năm 2026.