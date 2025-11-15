Trường THPT Bùi Thị Xuân trao học bổng 'BTX – Vì Sao Mai' 15/11/2025 15:05

(PLO)- 30 suất học bổng đã được lãnh đạo Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM, trao tặng học sinh có nỗ lực vươn lên trong học tập.

Sáng 15-11, Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM, tổ chức trao học bổng BTX – Vì Sao Mai.

Chương trình đã trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh. Ảnh: TP

Chương trình nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của các mạnh thường quân với tổng kinh phí 480 triệu đồng, nhằm tạo động lực cho các em tiếp tục phấn đấu.

Ngô Minh Khánh, học sinh lớp 12A, cho hay mỗi suất học bổng hôm nay không chỉ là phần thưởng mà còn là niềm tin được gửi gắm.

"Em xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện, trau dồi tri thức để không phụ tấm lòng của thầy cô và của những mạnh thường quân đã yêu thương, tin tưởng. Em vui vì được học tập dưới mái trường Bùi Thị Xuân - nơi không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn ươm mầm nhân ái" - Khánh chia sẻ.

Ông Nguyễn Thái Hưng, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, chia sẻ: “Tôi xúc động trước cách nhà trường tổ chức chương trình, vừa trân trọng vừa nhân văn. Đây là cơ hội để chúng tôi đồng hành và làm điều ý nghĩa".

Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú nhấn mạnh, học bổng không chỉ hỗ trợ học sinh về vật chất mà còn kết nối những tấm lòng nhân ái với ước mơ của các em.

“Niềm vui của nghề giáo là chứng kiến ánh mắt học trò sáng lên niềm tin khi biết luôn có người đồng hành”, ông Phú nói.