Nữ sinh ‘bật khóc tại lễ trưởng thành’ ở TP.HCM nhận học bổng 4 năm đại học 12/09/2025 14:13

(PLO)- Trong hơn 4.500 thí sinh trúng tuyển Trường ĐH Khoa học tự nhiên năm 2025, có 11 sinh viên được nhận học bổng toàn phần 4 năm học vì thành tích xuất sắc.

Sáng 12-9, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026 và chào đón hơn 4.500 tân sinh viên đến từ 34 tỉnh, thành trong cả nước.

Trong số này có nhiều em đạt thành tích nổi bật như đoạt huy chương Olympic quốc tế, giải thưởng học sinh giỏi, hội thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cùng những kết quả học tập xuất sắc ở bậc phổ thông. Trong đó, có đến 11 tân sinh viên xuất sắc nhận phần thưởng là học bổng toàn phần 4 năm học tại trường, tương đương 320 triệu đồng/em.

Trong số này, có ba thủ khoa toàn trường là Trương Văn Hùng và Huỳnh Tường Ân – cùng đạt 29,75 điểm khối A00, là thủ khoa phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT; Trần Như Khải – thủ khoa phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM với 1.106 điểm (thang điểm 1.200).

Những tân sinh viên tiêu biểu nhận khen thưởng tại buổi lễ. Ảnh: VNU

Đặc biệt, câu chuyện vượt khó của sinh viên Thái Mạc Tường Vi – trúng tuyển ngành công nghệ thông tin với 27,75 điểm và được nhận học bổng toàn khóa 4 năm – để lại nhiều ấn tượng.

Tường Vi được nhiều người biết đến tại lễ trưởng thành của Trường THPT Tây Thạnh (TP.HCM) cuối năm học vừa qua. Bài chia sẻ em gây xúc động mạnh, chạm đến trái tim của nhiều phụ huynh, giáo viên, học sinh khi nói về hành trình học tập của mình cũng như hoàn cảnh éo le của gia đình em.

Trong bài phát biểu dịp đó của mình, Tường Vi đã chia sẻ về người mẹ đơn thân và là trụ cột của gia đình. Thế nhưng, khi em bước vào năm học cuối cấp, mẹ em đổ bệnh nặng vì tai biến và khiến 2 mẹ con phải đối diện với nhiều ám ảnh từ bệnh tật, khó khăn về kinh tế.

"Lần đầu tiên, em đứng dưới cơn mưa lớn của cuộc đời, đột ngột và dữ dội. Em lần đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, sự nặng nề của tiếng thở dài và nỗi bất lực trong sự chờ đợi. Chỉ trong vài ngày, mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ trước mắt em. Ước mơ đại học, những dự định được ấp ủ bấy lâu, cả một tương lai và tiếng cười trở nên mờ mịt, xa vời.

Gánh nặng học tập vốn đã áp lực, nay lại thêm nỗi lo về bệnh tình của mẹ khiến em gần như kiệt sức: Em không muốn tiếp tục cô đơn nữa…" - Vi nghẹn ngào chia sẻ tại buổi lễ.

Thái Mạc Tường Vi (bìa phải) tại lễ trưởng thành của trường. Ảnh: NV

Thế nhưng, Tường Vi đã tìm thấy ánh sáng từ thầy cô và mái trường. "Một điều thật may mắn - nhà trường đã dang tay đón lấy em. Từ thầy hiệu phó, các thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn và cả các tập thể lớp trong trường... Mọi người đã gửi đến em sự quan tâm và hỗ trợ đầy ấm áp. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm tin - là một cách để nói: Mọi người luôn bên em!" - Vi xúc động.

Được biết, dù hoàn cảnh nhiều khó khăn nhưng em luôn tích cực tham gia các phong trào, hòa đồng và sẵn lòng hỗ trợ bạn bè trong học tập, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Không có kết quả thi tốt nghiệp THPT cao, Tường Vi còn để lại ấn tượng với nhiều thành tích học tập khác. Đó là em có ba năm liền THPT em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi; đạt giải khuyến khích cuộc thi "Khám phá hành tinh Toán" năm 2024 do trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức; giải ba môn vật lý kỳ thi "Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay" cấp thành phố năm học 2024 – 2025.

Ở kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025, Tường Vi cũng đạt 910 điểm (thang điểm 1.200)…

Mặc dù mức điểm của Tường Vi tuy không phải trong tốp những thí sinh có điểm cao nhất, nhưng với hoàn cảnh của em, kết quả này là sự cố gắng, nghị lực lớn.