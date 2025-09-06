Một khởi đầu đặc biệt hứa hẹn sự đột phá trong giáo dục 06/09/2025 06:00

(PLO)- Lần đầu tiên trong lịch sử, một lễ khai giảng chung được tổ chức ở quy mô quốc gia, trực tiếp và trực tuyến đồng loạt tại 34 tỉnh, TP.

Sáng 5-9, tiếng trống khai trường từ Trung tâm Hội nghị quốc gia vang lên, kết nối cùng lúc đến hàng triệu học sinh, sinh viên (HS-SV) và thầy cô khắp cả nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, một lễ khai giảng chung được tổ chức ở quy mô quốc gia, trực tiếp và trực tuyến đồng loạt tại 34 tỉnh, TP.

Lần đầu tiên toàn thể HS-SV cùng hát Quốc ca trong một thời khắc, đánh dấu sự mở đầu của năm học 2025-2026 theo cách chưa từng có.

Sự kiện ấy không chỉ đặc biệt ở nghi thức mà còn mở ra hàng loạt chính sách đột phá. Năm học này, học phí ở bậc mầm non, phổ thông công lập được miễn hoàn toàn, còn HS ngoài công lập cũng nhận hỗ trợ.

Đây là bước tiến đặt nền tảng cho công bằng trong giáo dục, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai. Khi học phí không còn là rào cản, cánh cửa trường học mở rộng hơn bao giờ hết.

Cũng từ năm nay, mô hình học hai buổi/ngày được triển khai, tùy điều kiện từng địa phương nhưng không thu phí. Chủ trương này cho thấy định hướng thay đổi căn cơ: Giảm áp lực học tập, tăng cường giáo dục văn hóa, nghệ thuật, thể chất, hướng tới sự phát triển toàn diện của HS.

Heo đất gây quỹ nuôi học sinh mồ côi ngay ngày khai giảng tại Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi). Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đặc biệt, Luật Nhà giáo có hiệu lực từ năm học này (từ ngày 1-1-2026), đánh dấu sự tôn vinh xứng đáng vai trò của thầy cô. Lần đầu tiên quyền lợi và trách nhiệm của nhà giáo được đặt trong khuôn khổ pháp luật, khẳng định vị trí trung tâm của đội ngũ trong sự nghiệp trồng người. Khi thầy cô được bảo vệ, được đãi ngộ và được khẳng định giá trị, chất lượng giáo dục mới có cơ sở để bứt phá.

Song song đó, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị vừa ban hành đã xác định rõ những việc phải làm: Rà soát và điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông, thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng chung và phấn đấu đến năm 2030 HS được cấp sách giáo khoa miễn phí. Đây không chỉ là mục tiêu chuyên môn mà còn là thông điệp về trách nhiệm chính trị: Giáo dục phải là ưu tiên hàng đầu, là nền tảng cho sự phát triển đất nước.

Có thể nói lễ khai giảng năm nay mang tính biểu tượng, còn những quyết sách đi kèm mới thực sự tạo nên bước ngoặt. Miễn học phí, học hai buổi, tôn vinh nhà giáo, thống nhất chương trình - tất cả đều hướng đến một nền giáo dục công bằng, chất lượng và toàn diện hơn. Những cải cách ấy không chỉ tác động đến HS hôm nay mà còn định hình cả thế hệ công dân của tương lai.

Dĩ nhiên con đường phía trước không dễ. Việc triển khai học hai buổi/ngày đòi hỏi cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên đủ mạnh. Chính sách miễn học phí cần nguồn lực ngân sách bền vững. Luật Nhà giáo muốn đi vào cuộc sống phải được thực thi nghiêm túc, tránh hình thức. Nhưng những thách thức đó không làm mờ đi ý nghĩa của khởi đầu này. Trái lại, nó càng cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc đặt giáo dục ở vị trí trung tâm.

Một khởi đầu đặc biệt, một năm học với hàng loạt đổi mới lớn lao và quan trọng hơn, một niềm tin mới đang được gây dựng. Khi tiếng trống khai trường không chỉ vang ở một ngôi trường mà vang dội khắp cả nước, đó chính là tín hiệu cho thấy giáo dục Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới: Giai đoạn của những đột phá khát vọng phát triển.