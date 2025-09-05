Nụ cười rạng rỡ của trẻ mầm non trong lễ khai giảng năm học mới

(PLO)- Trong Lễ khai giảng năm học 2025-2026, nhiều trường mầm non tại TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động thú vị, gây ấn tượng với phụ huynh lẫn các bé.

Sáng 5-9, 1,6 triệu giáo viên và 26 triệu học sinh, sinh viên đã tham dự Lễ khai giảng năm học 2025-2026, đây cũng là một khai giảng đặc biệt chưa từng có.

Tại TP.HCM, các trường mầm non tổ chức nhiều hoạt động vui nhộn nhằm tạo hứng thú cho trẻ trong ngày đầu đến lớp.

Trường Mầm non Sơn ca 5 trang trí cờ, hoa, chào đón năm học mới. Ảnh: NTCC

Trường Mầm non Sơn Ca 5, phường Trung Mỹ Tây, tổ chức lễ khai giảng chu đáo với phần hội gồm các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do chính các bé biểu diễn. Đặc biệt, sự xuất hiện của chú hề hoạt náo khiến các em vô cùng thích thú.

Dịp này, trường cũng kêu gọi cán bộ, giáo viên, phụ huynh chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ - một việc làm rất ý nghĩa.



Tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do các bé lớp chồi biểu diễn tại lễ khai giảng. Ảnh: NTCC

Sự xuất hiện của chú hề hoạt náo tạo hứng thú cho các bé trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: NTCC

Cô Nguyễn Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn ca 5 (bìa trái) ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại lễ khai giảng năm học. Ảnh: NTCC

Trường Mầm non Mai Vàng, phường An Hội Đông, cũng rộn ràng không kém khi tạo không gian sinh động với nhiều góc chơi hấp dẫn, khuyến khích phụ huynh tham gia cùng con trong các hoạt động đầu năm học.

Nụ cười rạng rỡ của các bé Trường Mầm non Mai Vàng trong ngày đầu tới trường. Ảnh: NTCC

Nhiều trò chơi được trường tổ chức để tạo hứng thú cho bé khi tới trường. Ảnh: NTCC

Năm học 2025–2026, Trường Mầm non Hoa Mai, phường Chánh Hưng, chính thức đi vào hoạt động sau khi được xây mới khang trang.

Niềm vui của các bé khi được học trong ngôi trường mới khang trang. Ảnh: NTCC

Trẻ thích thú khi được tham gia nhiều trò chơi trong lễ khai giảng năm học. Ảnh: NTCC

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, giáo viên đã tất bật trang trí, sắp xếp phòng học từ cả tuần trước. Hiệu trưởng Trần Thị Anh Kiều cho biết, đây là năm đầu tiên trường hoạt động nên đặc biệt chú trọng đến sự tin tưởng của phụ huynh. Mọi hoạt động sẽ được công khai để phụ huynh theo dõi và đồng hành.

Tại Trường Mầm non 30-4, phường Bình Tân, lễ khai giảng cũng diễn ra trong không khí rộn ràng, với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho trẻ.

Các bé Trường Mầm non 30-4 hào hứng tham gia các hoạt động do trường tổ chức trong ngày khai giảng. Ảnh: NTCC

Bà Nguyễn Thị Thanh Toàn, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ năm học này trường tiếp tục xây dựng trường học hạnh phúc với phương châm lấy trẻ làm trung tâm và luôn tạo bầu không khí thân thiện và trách nhiệm.

Hơn thế nữa, trường sẽ luôn đồng hành cùng với cha mẹ đang làm việc tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, giúp phụ huynh yên tâm làm việc, giữ thêm ngoài giờ và ngày thứ bảy.

Tại Trường Mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, lễ khai giảng được kết hợp với ngày hội bé đến trường, nơi các em nhỏ hào hứng tham gia nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn.

Cô trò Trường Mầm non Tân Phong trong lễ khai giảng.