Ấn tượng cảnh học sinh vùng đồng bằng vượt sông nước đến trường tham dự lễ khai giảng 05/09/2025 13:17

(PLO)- Hòa chung không khí hân hoan của cả nước đón chào năm học mới, tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), hàng triệu học sinh đã đến các điểm trường dự Lễ khai giảng năm học mới.

Tại Cà Mau, để kịp dự lễ khai giảng lúc 7 giờ sáng, nhiều phụ huynh và học sinh phải dậy từ 4 giờ 30 để chuẩn bị, dù nhà chỉ cách trường khoảng 8 km. Không khí ngày khai giảng càng thêm đặc biệt khi học sinh Trường Tiểu học 1 Đất Mũi (xã Đất Mũi) đi vỏ lãi đến trường dự lễ.

Học sinh Trường Tiểu học 1 Đất Mũi (xã Đất Mũi) đi vỏ lãi đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: CTV

Trường Tiểu học 1 Đất Mũi là ngôi trường đặc biệt nằm ở điểm cực Nam của Tổ quốc, nơi cô trò ngồi khai giảng có thể nghe được cả sóng biển rì rào. Lý do là trường nằm cách bờ biển Mũi Cà Mau chỉ vài trăm mét. Trường có gần 800 học sinh. Do một số khu vực chưa có đường giao thông bộ nên nhiều em học sinh đến trường bằng đò dọc (phương tiện lưu thông đường thủy).

Theo ông Đoàn Văn Tiệp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 Đất Mũi, trường có khoảng 100 em học sinh đi học bằng đò. Lý do Đất Mũi là vùng ven biển, dân sống bằng nghề biển và nuôi thủy sản, người dân sống ven theo kênh rạch. Một số nơi nhà ở của các em chưa có đường giao thông thông bộ nên phải đi đò. Một số đi đò do trường hợp đồng đưa rước, một số thì gia đình các em tự đưa đi.

Các em học sinh Đất Mũi đến trường bằng vỏ lãi. Ảnh: CTV

Xã Đất Mũi có 7 điểm trường, với hơn 3.300 học sinh. Mặc dù điều kiện kinh tế của xã còn khó khăn, nhưng buổi lễ khai giảng tại các trường đều được tổ chức trang trọng và ấm cúng.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, năm học này toàn tỉnh có 756 trường học với hơn 387.000 học sinh và hơn 24.000 giáo viên, cán bộ quản lý.

Công tác cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang trường, lớp, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học được ngành giáo dục Cà Mau triển khai quyết liệt, đến nay đã cơ bản đáp ứng điều kiện dạy và học.

Tại TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh). Tại đây, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã trao 50 suất học bổng, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho các học sinh khó khăn của địa phương.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu trao học bổng cho học sinh Trường THPT Vĩnh Thạnh. Ảnh: TP

Cạnh đó, các mạnh thường quân cũng đã trao nhiều suất học bổng và các phần quà cho học sinh của trường, gồm tiền mặt 70 triệu, 1.000 cuốn tập, 35 thẻ BHYT…

Năm học này, toàn TP Cần Thơ có 1.215 trường từ mầm non tới THPT, với 654.759 học sinh.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, năm học mới, ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cạnh đó, đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo…

Sáng 5-9, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đã đến dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường THPT Trần Văn Kiết (xã Chợ Lách).

Năm học mới, tập thể nhà trường đặt quyết tâm giữ vững và phát huy thành tích, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục STEM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), hướng nghiệp và phân luồng sau THPT.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường THPT Trần Văn Kiết (xã Chợ Lách).

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 720.000 học sinh, với 1.300 trường học và đội ngũ hơn 43.700 cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Tại tỉnh Đồng Tháp sáng nay có 1.084 trường học đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Toàn tỉnh hiện có hơn 660.000 học sinh từ mầm non tới bậc THPT. Ngành GD&ĐT của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để đầu tư, xây dựng, đảm bảo công tác chuẩn bị dạy học 2 buổi/ngày.

Không khí khai giảng tại một lớp học ở tỉnh An Giang. Ảnh: CTV

Tại An Giang, mặc dù xa đất liền nhưng ngay từ sáng sớm các trường học tại đặc khu Thổ Châu đã rộn ràng không khí chào mừng năm học mới.

Ông Trần Quốc Giang, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu, cho biết trên toàn đặc khu có 285 học sinh các cấp, với 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018; triển khai dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở…

Sáng nay, đồng loạt 1.355 trường học trong toàn tỉnh An Giang với hơn 700.000 học sinh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, cho biết năm học 2025-2026, ngành đề ra 3 “đột phá” chính cho năm học, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt chú trọng cấu trúc chương trình lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.