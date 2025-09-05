Lễ khai giảng đặc biệt giữa đại ngàn Tây Bắc 05/09/2025 17:28

(PLO)- Sáng ngày 5-9, một ngôi trường nép mình giữa đại ngàn Tây Bắc đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Đúng 7 giờ sáng ngày 5-9, trong chiếc áo đồng phục màu đỏ, dưới ánh nắng vàng rực, hơn 300 học sinh trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh (Lào Cai) có mặt tại sân trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Với 27 cán bộ giáo viên, nhân viên, ngôi trường vùng cao đã sẵn sàng cho hành trình chắp cánh tương lai.

Trường cũng được đầu tư thêm 5 phòng học bộ môn với đầy đủ trang thiết bị, trong đó có một phòng tư vấn tâm lý cho học sinh. Các điểm trường cũng đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất cho học sinh.