Làng Nủ hồi sinh: Thầy trò khát vọng trước năm học mới

(PLO)- Một năm sau trận lũ quét lịch sử, dẫu những đau thương mất mát chưa nguôi nhưng thầy trò Làng Nủ động viên nhau cùng cố gắng, gieo hy vọng vào năm học mới.

Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh, cho biết phần lớn học sinh chịu ảnh hưởng của trận lũ hồi tháng 9 năm ngoái đều có sự thay đổi lớn về tâm lý. Những mất mát đau thương đang dần đi qua, một cuộc sống mới đã nảy sinh trở lại với thôn Làng Nủ tại khu đất mới. Nhưng trong thâm tâm, "gần như chưa em nào vơi đi nỗi đau do bão lũ để lại".

"Nhiều tổ chức, đơn vị đã đến, bằng nghiệp vụ chuyên môn của mình, họ giúp đỡ học sinh và phụ huynh bị ảnh hưởng về mặt tâm lý, đồng thời đào tạo thêm cho thầy cô giáo để có cách tiếp cận phù hợp hơn với những học sinh này", thầy Vinh cho hay.

Năm học mới, Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh được đầu tư thêm 5 phòng học bộ môn với đầy đủ trang thiết bị, trong đó có một phòng tư vấn tâm lý cho học sinh.