Quà 20-11: Khi hoa được thay bằng học bổng, dụng cụ học tập 12/11/2025 14:25

(PLO)- Nhiều trường học tại TP.HCM mong nhận được học bổng, dụng cụ học tập trong dịp 20-11 thay vì nhận hoa.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về việc không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa, quà chúc mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2025).

Không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà

Thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng nhân Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Trường Toản, phường Diên Hồng tại một hoạt động ngoại khoá. Ảnh: NGUYỆT NHI

Sở GD&ĐT cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành...đối với sự nghiệp GD&ĐT TP.

Mong được tặng học bổng trong dịp 20-11

Một số trường học ở TP.HCM cũng đã có thư ngỏ gửi tới mạnh thường quân, đối tác, phụ huynh về việc không nhận hoa.

Thư cảm ơn của Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức, phường Thủ Đức, gửi đến quý đối tác, phụ huynh. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức, phường Thủ Đức, vừa gửi thư cảm ơn đến các đối tác, phụ huynh đã luôn đồng hành, hỗ trợ trường thời gian qua.

Trong thư, bà Trúc chia sẻ, năm nay tình hình kinh tế khó khăn, nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Thực hiện chủ trương tiết kiệm, thiết thực và ý nghĩa của Sở GD&ĐT TP.HCM, trường mong phụ huynh, đơn vị, đối tác… có dự định gửi hoa chúc mừng Lễ Hiến chương nhà giáo 20-11 vui lòng chuyển thành suất học bổng dành cho học sinh khó khăn, hoặc đồng hành cùng trường hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

Những suất học bổng này sẽ được trường trao tặng các em trong lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam như món quà động viên. Trường cũng trích một phần tiền chung tay chia sẻ cùng bà con các vùng bão lũ.

"Năm nào đối tác và phụ huynh cũng gửi tặng rất nhiều hoa. Tôi mong muốn chuyển những bó hoa ấy thành suất học bổng, vừa thể hiện tình cảm với thầy cô, vừa chia sẻ khó khăn với học sinh. Đó là món quà ý nghĩa và bền lâu” - bà Trúc nói.

Đến nay, trường đã nhận được khoảng 26 triệu đồng từ các mạnh thường quân, đối tác, phụ huynh và cựu học sinh đóng góp.

Dịp 20-11 này, trường dự kiến trao 30 suất học bổng, tổng trị giá gần 30 triệu đồng cho học sinh vượt khó. Phần còn lại được chuyển đến MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại trong bão số 13.

Năm nay, trường sẽ tổ chức lễ tri ân ngắn gọn trong hai tiết học sáng thứ Hai đầu tuần, tạo điều kiện để thầy cô tập trung cho công tác chuyển đổi số và chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường vào năm tới.

Lễ 20-11 không hoa, không quà

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú trong giờ ra chơi. Ảnh: NQ

Trường Tiểu học Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh, cũng đăng thư ngỏ xin phép không nhận hoa và quà dịp 20-11.

Thay vào đó, trường mong được phụ huynh, doanh nghiệp, mạnh thường quân… đóng góp tập, vở, dụng cụ thể thao, quà thưởng phục vụ cho các hoạt động tại hội thi “Phan Văn Trị Challenge 2025” và ngày hội PVT Bright Shine.

Đây là năm thứ hai trường triển khai hoạt động này và nhận được sự đồng thuận cao. Nhiều phụ huynh, mạnh thường quân tặng trường thiết bị, dụng cụ học tập, góp phần tạo thêm nguồn lực để học sinh tham gia các hoạt động văn – thể – mỹ.

Tương tự, Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú cũng ba năm liên tiếp thực hiện chủ trương “không hoa, không quà” ngày 20-11.

"Đã thành thông lệ nên dù trường không có thư ngỏ nhưng mạnh thường quân, đối tác vẫn tặng học bổng cho học sinh. Học bổng sẽ được trao cho học sinh khó khăn, mồ côi và quà dịp Tết Nguyên đán" - ông Đinh Phú Cường, hiệu trưởng chia sẻ.

Lễ kỷ niệm 20-11 tại trường cũng được tổ chức ngắn gọn trong buổi sinh hoạt đầu tuần, sau đó thầy cô trở lại lớp dạy bình thường.