Bất ngờ những dự án của học sinh TP.HCM tại sân chơi khoa học kỹ thuật 17/01/2026 11:17

(PLO)- Tại vòng tuyển chọn dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, nhiều ý tưởng đột phá như dùng AI dự báo mất rừng hay chế tạo drone chữa cháy cho thấy sự sáng tạo của học sinh TP.HCM.

Sáng 17-1, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức vòng tuyển chọn dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

120 dự án tham gia vòng tuyển chọn dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Số lượng đề tài dự thi khoa học kỹ thuật quốc gia cao nhất cả nước

Năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục đã đầu tư về chất lượng và số lượng cho các dự án. Tại vòng xét duyệt hồ sơ, Ban tổ chức thẩm định 1.574 dự án với hơn 300 dự án cá nhân, khoảng 2.850 học sinh tham gia.

Vòng phỏng vấn cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp TP diễn ra trong 4 ngày. Ban giám khảo phỏng vấn trực tiếp học sinh của 1.574 dự án đạt yêu cầu. Cuối cùng, Ban tổ chức chọn được 120 dự án vào vòng tuyển chọn dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết 120 đề tài có mặt hôm nay không nhằm mục tiêu xếp hạng giải thưởng. Hội đồng giám khảo sẽ rà soát, tuyển chọn những đề tài tiêu biểu nhất đại diện TP.HCM tham dự các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế. Vì vậy, điều quan trọng nhất là cách các em thể hiện rõ ràng, trung thực những gì đã nghiên cứu để thầy cô có cơ sở lựa chọn.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, thành tích xuất sắc của các học sinh khóa trước giúp TP.HCM được bổ sung thêm một suất dự thi. Qua đó nâng tổng số đề tài tham dự vòng quốc gia lên 13, con số cao nhất cả nước. Dự kiến, cuộc thi cấp quốc gia năm nay tổ chức tại Hà Nội.

Ông Quốc cho biết việc nghiên cứu khoa học mang lại cho học sinh hành trình học tập ý nghĩa. Đó là quá trình vận dụng kiến thức, tìm tòi chuyên sâu, trải nghiệm thực tiễn và chấp nhận sai sót để có kết quả cuối cùng. Quá trình đó hình thành tư duy phản biện, phương pháp làm việc khoa học và khả năng giải quyết vấn đề. Đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển cá nhân lâu dài của các em.

Hai bạn Cao Thắng và Quang Thắng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong rất tự tin về đề tài nghiên cứu của mình. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Drone chữa cháy và AI dự đoán tình trạng mất rừng

Trước thực trạng suy giảm rừng nghiêm trọng, Cao Thắng và Quang Thắng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán nghiên cứu đề tài dự báo nguy cơ mất rừng tại Việt Nam. Nhóm mong muốn hỗ trợ lực lượng kiểm lâm chủ động hơn trong công tác bảo vệ rừng.

Theo nhóm nghiên cứu, hiện đa số hệ thống trên thế giới chỉ dừng lại ở việc phát hiện mất rừng khi diện tích rừng đã bị xâm hại. Nhóm học sinh đề xuất xây dựng hệ thống có khả năng dự báo nguy cơ mất rừng trước khi sự việc diễn ra.

Đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cụ thể là các mô hình học sâu để phân tích mật độ dân số, mức độ đô thị hóa, độ dốc địa hình và dữ liệu ảnh radar. Hệ thống đưa ra cảnh báo bằng màu đỏ tại các khu vực nguy cơ cao, giúp dự đoán khả năng mất rừng trong những tháng tiếp theo.

Thiết bị bay không người lái của học sinh Trường THPT Bình Chánh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Xuất phát từ thực tế nhiều vụ cháy xảy ra tại các hẻm nhỏ xe chữa cháy khó tiếp cận, Trọng Nhân và Văn Toàn, học sinh Trường THPT Bình Chánh, xã Bình Chánh chế tạo thiết bị bay không người lái hỗ trợ chữa cháy.

Thiết bị được thiết kế dưới dạng drone, có khả năng tiếp cận nhanh và thực hiện hai phương án chữa cháy. Thứ nhất là cơ chế thả bóng chữa cháy xuống điểm cháy. Thứ hai là cơ chế phun nước, drone có thể hút nước trực tiếp từ mặt đất để phun lên đám cháy. Cách làm này giúp kéo dài thời gian hoạt động và đảm bảo khả năng chữa cháy liên tục.

Sản phẩm trà do học sinh Trường THPT Lương Văn Can nghiên cứu. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thiết bị đã thử nghiệm trong tình huống cháy giả định tại trường học với kết quả khả quan. Để khắc phục hạn chế khi gặp gió mạnh, hai học sinh cho biết có thể tích hợp thêm hệ thống cân bằng tự động và cảm biến đo gió nhằm điều chỉnh tốc độ động cơ giúp thiết bị ổn định hơn.