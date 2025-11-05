Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị giảm học phí cho sinh viên vùng lũ 05/11/2025 15:17

(PLO)- Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT đề nghị Đại học Đà Nẵng xem xét giảm, giãn học phí và hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Ngày 5-11, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã đến thăm hỏi, làm việc và động viên cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Đà Nẵng - đơn vị chịu nhiều ảnh hưởng do cơn bão số 12.

Tính đến ngày 3-11, hơn 800 sinh viên của Đại học Đà Nẵng bị ảnh hưởng, có gia đình bị thiệt hại bởi mưa lũ.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, cho biết sinh viên nhà trường chủ yếu đến từ dải đất miền Trung nên thiệt hại của gia đình các em là rất nhiều. Đại học Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường thống kê, đề nghị rà soát cẩn thận để thực hiện việc hỗ trợ, thực hiện chính sách học bổng đảm bảo công bằng, khách quan.

Hiện, các trường, đơn vị, phòng công tác sinh viên thuộc Đại học Đà Nẵng đang tiếp tục nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo tham mưu để hỗ trợ giãn thời gian đóng học phí cho sinh viên khó khăn; kết nối, huy động nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, dành nguồn học bổng ưu tiên sinh viên thường trú tại vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã trao số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng của Bộ GD&ĐT cho Đại học Đà Nẵng. Ảnh: MOET

Ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Đại học Đà Nẵng trong công tác phòng, chống mưa lũ giảm thiểu tối đa ảnh hưởng và có giải pháp khắc phục kịp thời, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT là “không để sinh viên nào bị ảnh hưởng bão lũ không thể tiếp tục học”.

Bên cạnh hỗ trợ kịp thời vật chất, tinh thần cho những sinh viên có gia đình chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, ông Thưởng cũng đề nghị Đại học Đà Nẵng lưu ý việc hoãn, giãn, giảm học phí cho những đối tượng bị ảnh hưởng.

“Gia đình bị thiệt hại do mưa lũ sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của sinh viên. Mong các thầy cô quan tâm tới từng hoàn cảnh các em”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nặng nề tại các tỉnh miền Trung, trong đó có các địa phương thuộc TP Đà Nẵng. Trong thời gian mưa lũ, thực hiện chỉ đạo của địa phương, ngành giáo dục và các trường đại học, sinh viên nghỉ học hoặc học trực tuyến để đảm bảo an toàn do ngập lụt, chia cắt giao thông.

Nhiều khu vực sinh viên ở trọ ngập lụt dẫn đến hư hỏng tài sản, đồ dùng cá nhân, quần áo, sách vở, thiết bị học tập và phương tiện đi lại. Một số nơi bị cắt điện hoặc nguồn nước, không đảm bảo vệ sinh cho sinh hoạt.