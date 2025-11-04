Thông báo tuyển dụng viên chức Trường Đại học Luật TP.HCM năm 2025 04/11/2025 12:28

(PLO)- Trường Đại học Luật TP.HCM thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2025 như sau:

1. Số lượng:

- Số lượng cần tuyển dụng dự kiến 64 chỉ tiêu, cụ thể:

+ Chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng viên dự kiến: 44 chỉ tiêu, trong đó:

- Tiến sĩ tối thiểu: 28 chỉ tiêu;

- Thạc sĩ: 17 chỉ tiêu.

+ Chức danh nghề nghiệp (CDNN) trợ giảng: 02 chỉ tiêu;

+ Chức danh nghề nghiệp (CDNN) bác sĩ: 03 chỉ tiêu.

+ Chức danh nghề nghiệp (CDNN) chuyên viên: 14 chỉ tiêu

a) Chỉ tiêu tuyển dụng giảng viên (theo từng Khoa)

STT

Tên đơn vị

Số lượng cần tuyển

Ghi chú

Giảng viên

Trợ giảng

Tiến sĩ (số lượng tối thiểu)

Thạc sĩ

1

Khoa Quản trị

02

-

-

Ngành QTKD

2

Khoa Khoa học cơ bản

13

-

-

Theo Thông báo tuyển dụng thường xuyên 968/TB-ĐHL ngày 8-7-2025

Chủ nghĩa xã hội khoa học (03)

Logic học (02)

Kinh tế chính trị (02)

Xã hội học (01)

Văn hóa học (02)

Hồ Chí Minh học (03)

3

Khoa Luật Quốc tế

Tuyển dụng liên tục đến khi đủ nhu cầu

02

01

Tiến sĩ tuyển dụng theo Thông báo tuyển dụng thường xuyên 968/TB-ĐHL ngày 8-7-2025

4

Khoa Luật Hành chính

01

5

Khoa Luật Dân sự

01

01

6

Khoa Luật Thương mại

02

-

7

Khoa NNPL – Tiếng Anh

07

-

Khoa NNPL – Tiếng Trung

03

-

Khoa NNPL – Tiếng Nhật

01

-

Tổng

Tối thiểu 15

17

02



***Lưu ý: Riêng các trường hợp đủ điều kiện tuyển dụng thường xuyên viên chức giảng dạy theo quy định về chính sách thu hút đối với người có học hàm, học vị cao của Trường Đại học Luật TP.HCM thì thực hiện theo Thông báo tuyển dụng thường xuyên số 968/TB-ĐHL ngày 8-7-2025.

b) Chỉ tiêu tuyển dụng chuyên viên dùng chung (tuyển dụng chung cho tất cả các đơn vị, không tổ chức tuyển dụng riêng đối với từng đơn vị)

STT

Tên đơn vị

Số lượng

Vị trí/Ghi chú

1

Khoa Quản trị

01

Trợ lý Khoa

2

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển

01

3

Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam

01

4

Viện Sở hữu trí tuệ, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo

01

5

Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

01

6

Phòng Cơ sở vật chất

02

7

Trung tâm Học liệu

01

8

Phòng Tổ chức Nhân sự

02

Tổng cộng

10



c) Chỉ tiêu tuyển dụng chuyên viên về công nghệ thông tin

Đơn vị

Số lượng

1

Phòng CSDL&CNTT

03

2

Phòng Đào tạo Đại học

01

Tổng cộng

04



d) Chỉ tiêu tuyển dụng bác sĩ

Đơn vị

Số lượng

1

Phòng Công tác sinh viên

03



Nội dung tuyển dụng chi tiết vui lòng xem tại:

https://www.hcmulaw.edu.vn/vi/thong-bao-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2025