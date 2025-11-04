Thông báo tuyển dụng viên chức Trường Đại học Luật TP.HCM năm 2025

1. Số lượng:
- Số lượng cần tuyển dụng dự kiến 64 chỉ tiêu, cụ thể:
+ Chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng viên dự kiến: 44 chỉ tiêu, trong đó:
- Tiến sĩ tối thiểu: 28 chỉ tiêu;
- Thạc sĩ: 17 chỉ tiêu.
+ Chức danh nghề nghiệp (CDNN) trợ giảng: 02 chỉ tiêu;
+ Chức danh nghề nghiệp (CDNN) bác sĩ: 03 chỉ tiêu.
+ Chức danh nghề nghiệp (CDNN) chuyên viên: 14 chỉ tiêu
a) Chỉ tiêu tuyển dụng giảng viên (theo từng Khoa)
| STT
| Tên đơn vị
| Số lượng cần tuyển
| Ghi chú
| Giảng viên
| Trợ giảng
| Tiến sĩ (số lượng tối thiểu)
| Thạc sĩ
| 1
| Khoa Quản trị
| 02
| -
| -
| Ngành QTKD
| 2
| Khoa Khoa học cơ bản
| 13
| -
| -
| Theo Thông báo tuyển dụng thường xuyên 968/TB-ĐHL ngày 8-7-2025
Chủ nghĩa xã hội khoa học (03)
Logic học (02)
Kinh tế chính trị (02)
Xã hội học (01)
Văn hóa học (02)
Hồ Chí Minh học (03)
| 3
| Khoa Luật Quốc tế
| Tuyển dụng liên tục đến khi đủ nhu cầu
| 02
| 01
| Tiến sĩ tuyển dụng theo Thông báo tuyển dụng thường xuyên 968/TB-ĐHL ngày 8-7-2025
| 4
| Khoa Luật Hành chính
| 01
| 5
| Khoa Luật Dân sự
| 01
| 01
| 6
| Khoa Luật Thương mại
| 02
| -
| 7
| Khoa NNPL – Tiếng Anh
| 07
| -
| Khoa NNPL – Tiếng Trung
| 03
| -
| Khoa NNPL – Tiếng Nhật
| 01
| -
| Tổng
| Tối thiểu 15
| 17
| 02
***Lưu ý: Riêng các trường hợp đủ điều kiện tuyển dụng thường xuyên viên chức giảng dạy theo quy định về chính sách thu hút đối với người có học hàm, học vị cao của Trường Đại học Luật TP.HCM thì thực hiện theo Thông báo tuyển dụng thường xuyên số 968/TB-ĐHL ngày 8-7-2025.
b) Chỉ tiêu tuyển dụng chuyên viên dùng chung (tuyển dụng chung cho tất cả các đơn vị, không tổ chức tuyển dụng riêng đối với từng đơn vị)
| STT
| Tên đơn vị
| Số lượng
| Vị trí/Ghi chú
| 1
| Khoa Quản trị
| 01
| Trợ lý Khoa
| 2
| Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển
| 01
| 3
| Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
| 01
| 4
| Viện Sở hữu trí tuệ, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
| 01
| 5
| Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí
| 01
| 6
| Phòng Cơ sở vật chất
| 02
| 7
| Trung tâm Học liệu
| 01
| 8
| Phòng Tổ chức Nhân sự
| 02
| Tổng cộng
| 10
c) Chỉ tiêu tuyển dụng chuyên viên về công nghệ thông tin
| Đơn vị
| Số lượng
| 1
| Phòng CSDL&CNTT
| 03
| 2
| Phòng Đào tạo Đại học
| 01
| Tổng cộng
| 04
d) Chỉ tiêu tuyển dụng bác sĩ
| Đơn vị
| Số lượng
| 1
| Phòng Công tác sinh viên
| 03
Nội dung tuyển dụng chi tiết vui lòng xem tại:
https://www.hcmulaw.edu.vn/vi/thong-bao-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2025