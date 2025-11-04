Giáo dục

Thông báo tuyển dụng viên chức Trường Đại học Luật TP.HCM năm 2025

(PLO)- Trường Đại học Luật TP.HCM thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2025 như sau:
1. Số lượng:

- Số lượng cần tuyển dụng dự kiến 64 chỉ tiêu, cụ thể:

+ Chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng viên dự kiến: 44 chỉ tiêu, trong đó:

- Tiến sĩ tối thiểu: 28 chỉ tiêu;

- Thạc sĩ: 17 chỉ tiêu.

+ Chức danh nghề nghiệp (CDNN) trợ giảng: 02 chỉ tiêu;

+ Chức danh nghề nghiệp (CDNN) bác sĩ: 03 chỉ tiêu.

+ Chức danh nghề nghiệp (CDNN) chuyên viên: 14 chỉ tiêu

a) Chỉ tiêu tuyển dụng giảng viên (theo từng Khoa)

STT
 Tên đơn vị
 Số lượng cần tuyển
 Ghi chú
Giảng viên
 Trợ giảng
Tiến sĩ (số lượng tối thiểu)
 Thạc sĩ
1
 Khoa Quản trị
 02
 -
 -
 Ngành QTKD
2
 Khoa Khoa học cơ bản
 13
 -
 -
 Theo Thông báo tuyển dụng thường xuyên 968/TB-ĐHL ngày 8-7-2025
Chủ nghĩa xã hội khoa học (03)
Logic học (02)
Kinh tế chính trị (02)
Xã hội học (01)
Văn hóa học (02)
Hồ Chí Minh học (03)
3
 Khoa Luật Quốc tế
 Tuyển dụng liên tục đến khi đủ nhu cầu
 02
 01
 Tiến sĩ tuyển dụng theo Thông báo tuyển dụng thường xuyên 968/TB-ĐHL ngày 8-7-2025
4
 Khoa Luật Hành chính
 01
5
 Khoa Luật Dân sự
 01
 01
6
 Khoa Luật Thương mại
 02
 -
7
 Khoa NNPL – Tiếng Anh
 07
 -
Khoa NNPL – Tiếng Trung
 03
 -
Khoa NNPL – Tiếng Nhật
 01
 -
Tổng
 Tối thiểu 15
 17
 02

***Lưu ý: Riêng các trường hợp đủ điều kiện tuyển dụng thường xuyên viên chức giảng dạy theo quy định về chính sách thu hút đối với người có học hàm, học vị cao của Trường Đại học Luật TP.HCM thì thực hiện theo Thông báo tuyển dụng thường xuyên số 968/TB-ĐHL ngày 8-7-2025.

b) Chỉ tiêu tuyển dụng chuyên viên dùng chung (tuyển dụng chung cho tất cả các đơn vị, không tổ chức tuyển dụng riêng đối với từng đơn vị)

STT
 Tên đơn vị
 Số lượng
 Vị trí/Ghi chú
1
Khoa Quản trị
 01
 Trợ lý Khoa
2
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển
 01
3
Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
 01
4
Viện Sở hữu trí tuệ, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
 01
5
Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí
 01
6
Phòng Cơ sở vật chất
 02
7
Trung tâm Học liệu
 01
8
Phòng Tổ chức Nhân sự
 02
Tổng cộng
 10

c) Chỉ tiêu tuyển dụng chuyên viên về công nghệ thông tin

Đơn vị
 Số lượng
1
Phòng CSDL&CNTT
 03
2
Phòng Đào tạo Đại học
 01
Tổng cộng
 04

d) Chỉ tiêu tuyển dụng bác sĩ

Đơn vị
 Số lượng
1
Phòng Công tác sinh viên
 03

Nội dung tuyển dụng chi tiết vui lòng xem tại:

https://www.hcmulaw.edu.vn/vi/thong-bao-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2025

TT
