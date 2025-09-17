Trường ĐH Luật TP.HCM và nhiều đoàn đến thăm, chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM 17/09/2025 14:09

(PLO)- Trong sáng nay, Trường ĐH Luật TP.HCM và nhiều đoàn đã đến thăm, chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo.

Sáng 17-9, đoàn Bệnh viện Thống nhất gồm có PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất làm trưởng đoàn, cùng PGĐ.TS Võ Thành Toàn - Phó Giám đốc Bệnh viện và ông Phan Cảnh Pháp - Trưởng phòng Hành chính cũng đến thăm và chúc mừng báo.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh gửi lời cảm ơn đến quý báo thời gian qua đã luôn đồng hành, đưa thông tin tin hữu ích về ngành y tế đến độc giả.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh mong muốn báo sẽ tiếp tục phối hợp để truyền thông về những chính sách của bệnh viện, trong đó chú trọng định hướng phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện, hướng đến chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho người dân nói chung và người cao tuổi nói riêng.

Đáp lời, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình gửi lời cảm ơn đến quý bệnh viện đã luôn tích cực phối hợp, hỗ trợ để báo kịp thời đưa thông tin hữu ích đến bạn đọc. Ông hy vọng thời gian tới sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ ngày càng có nhiều khởi sắc, đặc biệt là trong việc chuyển tải các thông tin liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”.

Đoàn Bệnh viện Thống nhất do PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất làm trưởng đoàn đến thăm báo. Ảnh: TRẦN LINH.

Cũng trong sáng nay, ông Trần Văn Chính đại diện cho Bệnh viện Quân y 175 đã đến thăm và chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo (17-9-1990 – 17-9-2025).

Theo ông Chính, suốt thời gian qua Bệnh viện Quân y 175 và báo đã có nhiều sự hợp tác hiệu quả. Ông Chính chúc cho báo tiếp tục gặt hái thêm thành công và tiếp tục truyền thông vì sức khỏe cộng đồng.

Đại diện cho Bệnh viện Quân y 175 đã đến thăm và chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI.

Đáp lời, ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết sinh nhật là dịp báo nhìn lại chặng đường đã qua. Báo xác định mảng y tế là mảng trọng tâm vì liên quan đến sức khoẻ của người dân và hi vọng hai đơn vị tiếp tục gắn bó để có những thông tin chính xác cho người dân.

Trong sáng nay, Đoàn phường Đông Hưng Thuận cũng tới thăm và gửi lời chúc mừng đến báo. Ảnh: TRẦN LINH.

Trong sáng nay, ThS Hoàng Thị Bích Hạnh (Phó phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định) thay mặt Bệnh viện Nhân dân Gia định cũng đến thăm báo. Bà Hạnh gửi lời chúc mừng và mong rằng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.

Đáp lời, ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, gửi lời cảm ơn ban lãnh đạo bệnh viện đã hỗ trợ các thông tin trong lĩnh vực y tế.

ThS Hoàng Thị Bích Hạnh (Phó phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định) thay mặt Bệnh viện Nhân dân Gia định đến thăm báo. Ảnh: NGUYỆT NHI.

Cùng ngày, PGS.TS Trần Việt Dũng (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM) dẫn đầu đoàn Trường ĐH Luật TP.HCM đến thăm báo. PGS.TS Trần Việt Dũng chia sẻ một số định hướng của Trường ĐH Luật TP.HCM trong thời gian tới. Theo ông Dũng, hai bên đã có những chia sẻ, hợp tác tốt trong công việc và Trường mong rằng sẽ tiếp tục có sự hợp tác lâu dài với Báo.

PGS.TS Trần Việt Dũng (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM) dẫn đầu đoàn Trường ĐH Luật TP.HCM đến thăm Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI.

Tại buổi thăm, ông Đinh Đức Thọ cũng chia sẻ một số hoạt động của báo nhân dịp kỷ niệm 35 năm. Ông Thọ cũng hi vọng hai đơn vị sẽ tiếp tục với có những chương trình phối hợp cùng nhau, tiếp tục gắn kết trong nhiều năm tới.

Ông Nguyễn Thiện Hoàng (Phó trưởng Công an phường Tân Sơn Nhất) dẫn đầu Đoàn Công an phường Tân Sơn Nhất đến thăm và chúc mừng báo. Ảnh: TRẦN LINH.

Cuối buổi sáng, ông Nguyễn Thiện Hoàng (Phó trưởng Công an phường Tân Sơn Nhất) dẫn đầu Đoàn Công an phường Tân Sơn Nhất đến thăm và chúc mừng báo. Ông Hoàng cảm ơn vì thời gian qua Báo đã đồng hành cùng công an phường và hi vọng Báo sẽ tiếp tục phát triển, đồng hành cùng địa phương trong thời gian tới.

Theo ông Đinh Đức Thọ, những đóng góp của ngành công an thấy rõ như nạn cướp giật đã giảm mạnh, những ứng xử không phù hợp trong xã hội đã nhanh chóng được công an xử lý, tạo môi trường văn minh, trong sạch. Ông Thọ cảm ơn vì Đoàn đã đến thăm và hi vọng hai đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành không chỉ truyền thông các chính sách mà còn các chương trình về an sinh xã hội.