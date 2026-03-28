Đã rõ lý do người tiêu dùng vẫn thích mua ô tô Toyota 28/03/2026 10:03

(PLO)-Ô tô Toyota vẫn đang đứng đầu danh sách hấp dẫn người mua nhiều lần.

Theo báo cáo mới từ công ty phân tích LexisNexis Risk Solutions, lòng trung thành với thương hiệu ô tô đã đạt mức cao nhất trong 5 năm qua vào năm 2025.

Báo cáo chỉ ra rằng có tới 51,4% người mua xe mới chọn lại thương hiệu họ đang sở hữu, đánh dấu chu kỳ 4 năm tăng trưởng liên tục của chỉ số này. Các thương hiệu dẫn đầu thị trường về lòng trung thành của khách hàng hiện nay bao gồm Toyota, Chevrolet và Tesla.

Lòng trung thành của khách hàng thường bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố là khả năng đáp ứng công năng của xe, sự gắn kết cảm xúc và sự tương đồng giữa thương hiệu với bản sắc cá nhân của người lái.

Trong khi đó, các thương hiệu xe sang thường có tỷ lệ khách hàng quay lại thấp hơn so với các dòng xe phổ thông.

Theo chuyên gia Tyson Jominy từ J.D. Power, nhóm khách hàng này thường nhạy cảm với các cải tiến công nghệ và thiết kế mới, do đó họ dễ dàng chuyển sang thương hiệu khác nếu thấy đối thủ có sản phẩm vượt trội hơn.

Để giữ chân khách hàng, các hãng xe sang thường đưa ra các đặc quyền như kéo dài thời hạn bảo hành, miễn phí bảo dưỡng hoặc ưu đãi lãi suất vay vốn thay vì giảm giá trực tiếp nhằm bảo vệ hình ảnh cao cấp.

Trong phân khúc xe phổ thông, Toyota đứng đầu danh sách các thương hiệu có lòng trung thành mạnh mẽ nhất năm 2025 với tỷ lệ 60,2%, tiếp sau là Chevrolet và Tesla.

Thành công của Toyota và Chevrolet được cho là nhờ danh mục sản phẩm phong phú trong các phân khúc phổ biến, còn Tesla vẫn duy trì được lợi thế từ nhóm khách hàng trung thành với dòng xe điện đời đầu.

Ở nhóm xe sang, Porsche và Mercedes-Benz là những cái tên dẫn đầu về tỷ lệ khách hàng quay lại mua xe.