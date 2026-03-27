Chiếc ô tô không tốn xăng này vừa giảm giá gần 200 triệu đồng 27/03/2026 19:47

(PLO)-Chiếc ô tô này được xem có mức giá hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Thị trường ô tô điện (EV) giá rẻ tại Úc vừa đón nhận một ứng cử viên mới đầy nặng ký, hứa hẹn sẽ phá đảo phân khúc với mức giá khởi điểm thấp hơn phiên bản tiền nhiệm tới hơn 7.500 USD, tương đương 200 triệu đồng.

Mẫu xe mới có tên gọi MG4 EV Urban (hay còn gọi là MG4 FWD - dẫn động cầu trước).

Dù cùng mang tên MG4, nhưng mẫu xe này có thiết kế và cấu tạo khác biệt đáng kể so với dòng MG4 hiện tại, đến mức hai dòng xe này dự kiến sẽ được bán song song tại thị trường Úc.

Điểm gây chú ý nhất chính là mức giá hủy diệt. Trong khi dòng MG4 dẫn động cầu sau hiện tại có giá từ 39.677 USD (1 tỉ đồng).

Mẫu MG4 dẫn động cầu trước mới sẽ có giá chỉ từ 31.990 USD (842 triệu đồng).

Với mức giá này, MG4 FWD chính thức trở thành mẫu xe điện rẻ thứ hai tại Úc, chỉ đứng sau BYD Atto 1 hiện có giá 23.990 USD (631 triệu đồng) chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

MG4 FWD hỗ trợ sạc nhanh DC lên đến 150kW, cho phép sạc từ 10-80% chỉ trong khoảng 30 phút. Công suất dự kiến đạt 120kW và mô-men xoắn 250Nm và phạm vi hoạt động hơn 500 km.