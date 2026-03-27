Những lỗi hay hỏng phải sửa lên đến 200 triệu đồng trên ô tô Toyota chạy động cơ xăng 27/03/2026 13:06

(PLO)-Ô tô Toyota được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành linh hoạt và độ tin cậy đơn thuần nhưng vẫn có lỗi.

Tổ chức bảo hiểm bảo hành xe cũ Warrantywise (Anh) vừa công bố Chỉ số tin cậy (Reliability Index) hàng năm, trong đó Toyota khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối và mẫu xe Yaris chính thức quay trở lại vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Với điểm số tổng thể ấn tượng 89,2/100, Toyota Yaris đã giành ngôi vương nhờ hiệu suất vận hành ổn định và bền bỉ, những yếu tố then chốt mà người mua xe cũ luôn đặt lên hàng đầu.

Đáng chú ý, Toyota là thương hiệu duy nhất có tới 4 đại diện góp mặt trong top 10 xe tin cậy nhất.

Cụ thể, mẫu xe đô thị Toyota Aygo đứng vị trí thứ ba (83,8 điểm), trong khi "người anh em" SUV Toyota RAV4 và mẫu bán tải Toyota Hilux lần lượt giữ vị trí thứ tư (79,9 điểm) và thứ sáu (78,4 điểm).

Ông Antony Diggins, Giám đốc điều hành của Warrantywise, nhận định: “Việc ô tô Toyota tiếp tục dẫn đầu cho thấy sự nhất quán đáng kinh ngạc của thương hiệu này qua thời gian.

Những mẫu xe như Yaris đã xây dựng được danh tiếng vững chắc về độ tin cậy năm này qua năm khác, đó là lý do tại sao chúng luôn là lựa chọn hàng đầu trên thị trường xe cũ”.

Dữ liệu từ Warrantywise cho thấy mức yêu cầu sửa chữa trung bình cho một chiếc Toyota Yaris chỉ khoảng 888,9 bảng Anh (tương đương khoảng 28 triệu đồng).

Dù vậy, báo cáo cũng chỉ ra rằng các vấn đề liên quan đến hệ thống điện và ly hợp là những khu vực cần sửa chữa phổ biến nhất trên các dòng xe Toyota trong top 10.

Chi phí cho các ca sửa chữa nặng có sự chênh lệch lớn, từ mức cao nhất 1.587 bảng Anh (55 triệu đồng) đối với mẫu Aygo cho đến hơn 6.500 bảng Anh (228 triệu đồng) đối với dòng xe bán tải Hilux.