Một hãng xe người Việt biết đến chuẩn bị tung toàn ô tô giá rẻ 22/04/2026 16:06

(PLO)-Hãng ô tô này sẽ tung các xe cỡ nhỏ với giá rẻ để cạnh tranh.

Tập đoàn Chery đang lên kế hoạch ra mắt các dòng ô tô cỡ nhỏ mới nhằm cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu lâu đời tại châu Âu. Chiến lược này được hiện thực hóa nhờ một nền tảng khung gầm hoàn toàn mới đang trong quá trình phát triển và dự kiến sẽ ra mắt trong vài năm tới.

Tại sự kiện ra mắt thương hiệu Lepas trong khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế Milan 2026, ông Peter Matkin, Giám đốc Kỹ thuật của Chery Group xác nhận công ty đang tập trung vào các phân khúc xe dưới 4 mét.

Ông Matkin thừa nhận rằng Chery đang bỏ lỡ khoảng 50% thị trường châu Âu vì các dòng xe hiện tại của hãng đều có chiều dài ít nhất từ 4,2 đến 4,3 mét, trong khi phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ (supermini) vốn là thế mạnh của các dòng xe như Renault 5 hay VW Polo.

Hiện tại, thương hiệu Lepas vừa trình làng hai mẫu SUV là L8 và L6, đồng thời xác nhận mẫu L4 sẽ sớm có mặt tại châu Âu. Tuy nhiên, L4 vẫn là một chiếc crossover gia đình dài 4,4 mét. Do đó, nền tảng mới đang được phát triển sẽ là chìa khóa để Chery tiến quân vào phân khúc xe đô thị nhỏ gọn, phù hợp với hạ tầng giao thông và thị hiếu đặc thù tại các thành phố lớn của châu Âu.

Về định vị thương hiệu, Chery sẽ tiếp tục duy trì chiến lược đa nhãn hiệu tại thị trường này. Trong khi Chery được định hướng là dòng xe dành cho gia đình, Lepas sẽ tập trung vào phân khúc cao cấp hơn và Omoda hướng tới phong cách thể thao.

Ông Matkin khẳng định Chery không e ngại việc các thương hiệu con cạnh tranh trong cùng một thị trường, bởi mục tiêu cuối cùng là cung cấp đa dạng lựa chọn để đáp ứng chính xác nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Nền tảng kiến trúc mới hỗ trợ các dòng xe dưới 4 mét này được hứa hẹn sẽ sớm xuất hiện, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện dải sản phẩm của hãng xe Trung Quốc trên bản đồ công nghệ toàn cầu.