Điều gì đang xảy ra với xe máy Honda? 13/04/2026 09:31

(PLO)-Dù giá năng lượng nhiều biến động, xe máy Honda vẫn được tiêu thụ tốt.

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh bán lẻ mảng xe máy trong tháng 3-2026.

Trong tháng 3-2026, doanh số xe máy của Honda Việt Nam đạt 241.252 xe, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây được coi là cú hích quan trọng giúp xe máy Honda củng cố vị thế dẫn đầu thị trường trong bối cảnh mùa mua sắm cuối quý tăng cao.

Tính chung cả năm tài chính kết thúc vào ngày 31-3-2026, tổng lượng xe máy bán ra đạt 2.262.140 xe, tăng nhẹ 0,05% so với năm tài chính 2025.

Kết quả này cho thấy sự ổn định bền vững của xe máy Honda dù thị trường có nhiều biến động.

Bên cạnh thị trường nội địa, hoạt động xuất khẩu cũng đóng góp tích cực với tổng sản lượng đạt 30.449 xe tính riêng trong tháng 3-2026.