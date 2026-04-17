Vì sao chiếc ô tô Honda này đang được người dùng truy lùng? 17/04/2026 12:29

Trong khi hầu hết tài xế trẻ thường mơ ước về siêu xe Lamborghini hay những dòng xe thể thao hầm hố như Nissan Skyline, thì một bộ phận lớn Gen Z hiện nay lại đang đổ xô đi tìm kiếm những chiếc Honda CR-V thế hệ thứ nhất và thứ hai sản xuất từ năm 1996 đến 2006.

Lý do không nằm ở động cơ hay kiểu dáng, mà ở một món phụ kiện độc nhất vô nhị được giấu kín trong xe.

Món đồ gây sốt chính là một chiếc bàn dã ngoại (picnic table) được thiết kế nằm gọn dưới sàn khoang hành lý. Tính năng này vốn là một bí mật thú vị được những người yêu xe Honda lâu năm biết rõ, nhưng gần đây nó mới thực sự trở thành hiện tượng trên mạng xã hội TikTok khi các bạn trẻ vô tình khám phá ra.

Trong một video đang lan truyền mạnh mẽ, người dùng có tên Kara đã không giấu nổi sự phấn khích khi kéo từ cốp xe một chiếc bàn xếp còn mới nguyên.

Video thu hút hàng ngàn bình luận kinh ngạc: "Đến cả chủ xe cũ chắc cũng không biết nó tồn tại ở đó", hay "Tại sao Honda không mang tính năng này trở lại? Doanh số chắc chắn sẽ tăng vọt".

Ít ai biết rằng, chiếc bàn này ra đời từ sự tận dụng diện tích thông minh của các kỹ sư Honda.

Vào năm 1996, CR-V được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu Civic. Trong khi Civic dành không gian dưới sàn cốp để chứa lốp dự phòng, thì CR-V lại treo lốp dự phòng ở cửa sau. Để lấp đầy khoảng trống đó, các kỹ sư đã quyết định tặng kèm một chiếc bàn dã ngoại nhằm cổ vũ lối sống ngoài trời của khách hàng.

Đáng tiếc, tính năng này đã bị khai tử vào năm 2006. Chính vì sự khan hiếm và mang tính biểu tượng, những chiếc bàn tháo xe nguyên bản hiện đang được rao bán trên các trang thương mại điện tử như eBay với mức giá lên tới hơn 90 USD (khoảng 2,3 triệu đồng).