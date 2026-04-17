Có nên bỏ gần 400 triệu đồng để mua chiếc ô tô tốn nhiều xăng này? 17/04/2026 08:09

(PLO)-Những chiếc ô tô xăng này có hiệu suất đáng mơ ước, nhưng tiêu tốn nhiên liệu cũng cao.

Trong thế giới xe hơi hiện đại, tốc độ tối đa thường chỉ là con số để khoe hoặc dành cho những tín đồ đường đua.

Tuy nhiên, cảm giác lái một chiếc xe mạnh mẽ vẫn luôn có sức hút khó cưỡng. Điều bất ngờ là bạn hoàn toàn có thể sở hữu những cỗ máy đạt tốc độ trên 240 km/h mà không cần phải chi ra một gia tài.

Theo Car and Driver, hiện nhiều chiếc ô tô đình đám một thời có giá dưới 15.000 USD (390 triệu đồng) trên thị trường xe cũ.

Nếu bạn là người nghiện tiếng gầm của động cơ V8, Audi S4 thế hệ B6 và B7 là lựa chọn không thể bỏ qua. Mẫu xe Đức này có đủ các biến thể từ sedan, wagon cho đến mui trần).

Audi S4 có động cơ V8 4.2L, công suất 340 mã lực, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Dù giới hạn điện tử ở mức 250 km/h, nhưng thử nghiệm thực tế cho thấy xe có thể đạt tới 260 km/h. Những chiếc chạy nhiều có giá dưới 10.000 USD, trong khi các xe tình trạng tốt hơn thường dao động quanh mức 15.000 USD.

Thế hệ Jaguar XF đời 2009-2015 là một món hời về hiệu năng, miễn là hệ thống điện của xe vẫn hoạt động ổn định. Mẫu xe này nổi tiếng với những chi tiết nội thất sang chảnh như cửa gió điều hòa tự mở hay núm xoay chuyển số nổi lên từ bảng điều khiển trung tâm. Các phiên bản động cơ V8 siêu nạp 4.2L (420 mã lực) hoặc 5.0L (470 mã lực) đều có thể tìm thấy trong tầm giá dưới 15.000 USD. Các bản động cơ V6 khởi điểm chỉ từ khoảng 6.000 USD (157 triệu đồng). Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu bản XFR hiệu suất cao hơn, bạn sẽ phải chi đậm hơn một chút.

Dù tầm nhìn phía sau hơi hạn chế, nhưng cảm giác lái chính xác và khung gầm tinh chỉnh của Camaro thế hệ thứ 6 đã giúp nó liên tiếp lọt vào danh sách 10Best từ 2016-2018. Với ngân sách 15.000 USD, bạn có thể tiếp cận phiên bản động cơ V6 3.3L (335 mã lực). Ở tốc độ tối đa được giới hạn là 243 km/h, chiếc xe vẫn vận hành cực kỳ ổn định.

Cần lưu ý những dòng xe trên đều có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 15 lít cho 100 km.

Để tránh việc tiền mất tật mang khi mua những dòng xe cũ có tốc độ cao, các chuyên gia khuyến cáo hãy thuê một thợ máy địa phương kiểm tra tổng quát để đảm bảo không có hư hỏng ẩn.

Kiểm tra báo cáo lịch sử xe để đảm bảo xe không bị tua công-tơ-mét hoặc từng bị tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết cấu an toàn.

Kiểm tra bộ ly hợp bằng cách thử đạp lút ga ở số cao nhất khi xe đang chạy khoảng 65 km/h. Nếu vòng tua máy tăng vọt mà xe không tăng tốc tương ứng, đó là dấu hiệu ly hợp đã mòn.