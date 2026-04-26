Xuất hiện chiếc ô tô quen thuộc với người Việt có giá bằng 3 chiếc xe máy Honda SH 26/04/2026 11:18

(PLO)-Chiếc ô tô này khá quen thuộc với người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.

Dòng xe MG5 vừa được giới thiệu tại thị trường Úc. Chiếc ô tô này được định vị là mẫu sedan hạng C trên thị trường quốc tế, nổi bật với sự kết hợp giữa phong cách thiết kế thể thao, không gian rộng rãi và công nghệ hiện đại.

Tại các thị trường như Châu Âu, Trung Đông và Úc, MG5 được phân phối với hai biến thể chính là xe thuần điện (EV) và xe động cơ xăng truyền thống.

Mẫu sedan này sở hữu ngôn ngữ thiết kế năng động với lưới tản nhiệt cỡ lớn được gọi là Electric Flame cùng cụm đèn pha LED sắc sảo.

Với chiều dài tổng thể khoảng 4.675 mm và chiều dài cơ sở 2.680 mm, MG5 có kích thước tương đương với các dòng xe phân khúc C như Honda Civic hay Toyota Corolla, mang lại không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Khoang hành lý của xe có dung tích từ 400 đến 479 lít và có thể mở rộng đáng kể khi gập hàng ghế sau.

Với phiên bản điện (MG5 EV/Electric), tại thị trường Châu Âu, đây là mẫu xe station wagon (biến thể xe hầm hố hơn) chạy điện phổ biến. Xe sử dụng bộ pin 61,1 kWh cho phạm vi hoạt động lên tới 400 km (chu trình WLTP). Động cơ điện sản sinh công suất 115 kW (156 mã lực) và mô-men xoắn 280 Nm, hỗ trợ sạc nhanh từ 0-80% trong khoảng 40 phút.

Tại thị trường quốc tế, MG5 EV bán giá 30.000 bảng Anh, tương đương 1 tỉ đồng, còn MG5 xe xăng bán giá 399 triệu đồng.