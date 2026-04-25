Chiếc ô tô này chạy 1.000 km không tốn một giọt xăng 25/04/2026 10:43

(PLO)-Chiếc ô tô này có khả năng tăng tốc rất nhanh chỉ trong vòng vài giây.

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh mới đây, BYD đã chính thức mở bán trước dòng xe Great Tang EV.

Đây là mẫu SUV điện cao cấp nhất thuộc dòng Dynasty Network sở hữu hệ thống pin thế hệ thứ hai cùng kiến trúc điện áp cao 1000V.

Mẫu xe này cung cấp cả cấu hình động cơ đơn và động cơ đôi dẫn động bốn bánh với mức giá bán trước từ 36.200 USD, tương đương 954 triệu đồng và dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường ngay trong nửa đầu năm nay.

Về thiết kế bên ngoài, Great Tang EV áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của BYD với dải đèn LED ban ngày nằm ngang siêu dài kết hợp cùng cụm đèn pha đặt dọc, đi kèm các đường gân nổi trên nắp ca-pô tạo ngoại hình mạnh mẽ.

Ô tô sở hữu kích thước lớn với chiều dài từ 5263 đến 5302 mm, chiều rộng 1999 mm, chiều cao từ 1790 đến 1800 mm và chiều dài cơ sở 3130 mm, giúp xe định vị vững chắc trong phân khúc SUV cỡ lớn.

Không gian nội thất của ô tô được trang bị nhiều công nghệ hiện đại bao gồm màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi, màn hình giải trí cho ghế phụ và một màn hình 17,3 inch gắn trần dành cho hàng ghế thứ hai.

Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi theo sơ đồ 2+2+3 với hai ghế không trọng lực phía trước và hàng ghế thứ ba độc lập có tựa tay. Điểm nhấn công nghệ nằm ở chip buồng lái tiến trình 3nm, hệ thống âm thanh Devialet 27 loa chuẩn 7.1.4 và cửa sổ trời toàn cảnh dạng vòm.

Thiết kế bên trong cũng khéo léo kết hợp các chi tiết vân gỗ lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống Trung Quốc.Về khả năng vận hành, phiên bản dẫn động bốn bánh của Great Tang EV có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 3,9 giây và đạt phạm vi hoạt động tối đa lên tới 950 km.

Xe hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh của BYD với tốc độ sạc 10C và dòng điện sạc 1000A. Các tính năng bổ trợ đáng chú ý bao gồm hệ thống treo khí nén buồng đôi DiSus-A có khả năng xem trước điều kiện mặt đường, chế độ di chuyển ngang và hệ thống đánh lái bánh sau.

Ngoài phiên bản thuần điện, dòng xe này còn có biến thể hybrid DM-i với động cơ điện 300kW kết hợp động cơ 1.5T công suất 115kW, và biến thể DM-p sử dụng động cơ đôi trước sau cho tổng công suất 400kW, giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,3 giây.

Mặc dù từng đạt mức doanh thu đỉnh điểm hơn 7.100 chiếc vào tháng 6 năm ngoái, nhưng doanh số của dòng Tang EV đang có dấu hiệu sụt giảm kể từ đầu năm 2026, do đó sự xuất hiện của phiên bản Great Tang mới được kỳ vọng sẽ giúp BYD cải thiện hiệu suất kinh doanh trong thời gian tới.