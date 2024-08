Vì sao hãng ô tô Volvo tuyên bố không để ai bị thương trong xe? 09/08/2024 09:26

(PLO)-Ô tô Volvo được mệnh danh là chiếc xe an toàn nhất thế giới.

Vào hôm qua 8-8, một tai nạn xảy ra tại cầu Phú Mỹ (TP.HCM), khi hàng loạt ô tô đâm vào nhau. Chiếc ô tô Volvo bị nặng nhất khi bị tông mạnh từ phía sau và lao thẳng lên chiếc xe trước. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, tài xế trên chiếc ô tô Volvo này vẫn an toàn sau vụ tai nạn.

Với lịch sử thành lập gần 1 thế kỷ, ô tô Volvo luôn là chiếc xe tiên phong thiết lập các giới hạn về những cải tiến về an toàn. Đồng nghĩa với cam kết đảm bảo an toàn cho tài xế và hành khách.

Chính Volvo đã tạo nên dây an toàn ba điểm và hệ thống thông tin điểm mù trên xe, túi khí bên hông xe, tính năng hỗ trợ người lái mà hiện nay đều được các hãng xe trên thế giới áp dụng là một tiêu chuẩn an toàn.

Năm 2007, Volvo tuyên bố sẽ thiết kế chiếc xe an toàn để không ai bị thương hay tử vong trên xe nếu bị gặp tai nạn giao thông.

Mỗi ngày, các kỹ sư Volvo đều thử nghiệm các tình huống va chạm khác nhau nhằm thiết kế các công nghệ an toàn để bảo vệ người ngồi bên trong một cách tốt nhất. Ảnh: DS&F

Thực tế, từ thập niên 1970, một nhóm nghiên cứu tai nạn giao thông của Volvo đã được thành lập. Thời điểm đó họ đã nghiên cứu và phân tích 43.000 vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến 72.000 người trong các vụ tai nạn đó nhằm tìm hiểu kỹ lưỡng tác động, tình huống va chạm cũng như các chấn thương.

Tại trung tâm nghiên cứu an toàn của ô tô Volvo, mỗi ngày, các kỹ sư đều thiết lập đủ các tình huống va chạm xe để thử nghiệm các tính năng an toàn, nhằm thiết kế chiếc xe có tính vượt trội về công nghệ an toàn.

Volvo đang phát triển hệ thống hiểu biết người lái xe, mà có thể phát hiện sự mất tập trung, mệt mỏi hoặc say xỉn của người lái. Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nào khiến tài xế mất tập trung khi lái, hệ thống sẽ kích hoạt các biện pháp bảo vệ, đảm bảo duy trì khả năng an toàn.