Không đạt quy chuẩn, 1 cửa hàng xăng dầu ở Vĩnh Long bị phạt hơn 300 triệu đồng 05/05/2026 17:15

(PLO) - Lực lượng chức năng tiến hành lấy bốn mẫu xăng dầu tại một cửa hàng để thử nghiệm chất lượng, kết quả cho thấy một số chỉ tiêu không đạt quy chuẩn.

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện và xử phạt một cửa hàng xăng dầu do kinh doanh nhiên liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra thị trường dịp Tết. Trong đợt này, Đoàn đã kiểm tra thực tế một cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại phường Long Đức (Vĩnh Long).

Lực lượng chức năng lấy mẫu xăng, dầu để thử nghiệm chất lượng. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành lấy bốn mẫu xăng dầu để thử nghiệm chất lượng. Kết quả cho thấy một số chỉ tiêu không đạt quy chuẩn.

Cụ thể, xăng E5 RON 92-II có hàm lượng benzen 4,53%, vượt mức cho phép.

Dầu DO 0,001S-V có hàm lượng lưu huỳnh 371 mg/kg, cũng vượt xa quy chuẩn quy định.

Tổng lượng hàng hóa vi phạm được xác định là 2.262 lít, với tổng trị giá hơn 129 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả xác minh, vào tháng 3 cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng này. Số tiền xử phạt là 324.842.000 đồng. Đến tháng 4, cửa hàng đã chấp hành xong quyết định xử phạt theo quy định.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát. Mục tiêu nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.