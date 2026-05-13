Việt Nam ưu tiên thu hút FDI công nghệ cao, tăng liên kết với doanh nghiệp nội 13/05/2026 18:25

(PLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam không chỉ quan tâm lượng vốn đầu tư nước ngoài mà chú trọng công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chiều 13-5, tại Hà Nội, diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 được tổ chức, với chủ đề "Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế tư nhân trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới''.

Thu hút đầu tư quốc tế thay đổi mạnh mẽ

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch sâu sắc với biến động nhanh, phức tạp và khó lường.

Xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu và công nghệ chiến lược đang làm thay đổi căn bản phương thức cạnh tranh và hợp tác kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế cũng thay đổi mạnh mẽ. Nếu trước đây lợi thế chủ yếu là chi phí lao động thấp và ưu đãi đầu tư, thì hiện nay các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn tới chất lượng thể chế, tính ổn định chính sách, hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng xanh, hạ tầng dữ liệu, năng lực đổi mới sáng tạo và độ tin cậy ổn định của môi trường đầu tư.

''Với Việt Nam, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội rất lớn để tái định vị vai trò trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, chuyển đổi và làm mới động lực tăng trưởng dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn'' - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP

Theo Phó Thủ tướng, khu vực đầu tư nước ngoài là điểm sáng quan trọng của nền kinh tế. Trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu suy giảm tại nhiều khu vực, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm các quốc gia thu hút FDI hàng đầu ASEAN.

Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả liên kết giữa khu vực FDI với khu vực kinh tế trong nước vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

Nhiều doanh nghiệp Việt vẫn tham gia ở phân khúc giá trị gia tăng thấp. Tỉ lệ nội địa hóa trong một số ngành công nghiệp còn thấp. Năng lực hấp thụ của doanh nghiệp trong nước vẫn chưa theo kịp yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Việt Nam luôn coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác.

Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam chuyển mạnh tư duy từ thu hút FDI đại trà sang hợp tác đầu tư có chọn lọc, chất lượng, hiệu quả và bền vững.

'Chúng tôi không chỉ đánh giá và quan tâm nhà đầu tư mang bao nhiêu vốn vào Việt Nam, mà quan trọng hơn là mang công nghệ gì, tạo ra giá trị gia tăng gì, đào tạo được nguồn nhân lực ra sao, kết nối được bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, đóng góp như thế nào cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

Đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài

Cũng theo Phó Thủ tướng, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung triển khai một số định hướng lớn.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ phát triển. Chính phủ sẽ tiếp tục cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Thúc đẩy số hóa toàn diện và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả năng dự báo của chính sách.

Cùng với đó, đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng có chọn lọc, lấy chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng, hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường và liên kết với doanh nghiệp trong nước làm tiêu chí chủ yếu.

'Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng sạch, vật liệu mới, logistics hiện đại, dịch vụ tài chính, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược khác.

"Mặt khác, phát triển mạnh doanh nghiệp trong nước và công nghiệp hỗ trợ để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài'' - Phó Thủ tướng nói.

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: M.T

Để hiện thực hóa, Nhà nước sẽ tiếp tục có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tiêu chuẩn chất lượng, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tiếp cận tín dụng và kết nối các tập đoàn đa quốc gia. Mục tiêu là từng bước hình thành đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam có khả năng trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Song song đó, tập trung phát triển hạ tầng chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thu hút FDI thế hệ mới. Đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, nhà đầu tư nhằm đào tạo nguồn nhân lực.

Cuối cùng là nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với khu vực FDI, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, giữ vững độc lập, tự chủ, an ninh kinh tế và phát triển bền vững.

''Chúng tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư hoạt động đúng pháp luật, hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam, nhưng cũng kiên quyết xử lý các hành vi chuyển giá, gian lận thương mại, vi phạm môi trường, sử dụng công nghệ lạc hậu, vi phạm sở hữu trí tuệ'' - Phó Thủ tướng nói.

Khẳng định Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Do đó, Việt Nam cần một mô hình tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và sự cộng hưởng hiệu quả giữa các khu vực kinh tế.

Phó Thủ tướng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đồng hành lâu dài cùng Việt Nam, không chỉ coi Việt Nam là điểm đến đầu tư mà là đối tác phát triển chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, ông mong muốn doanh nghiệp Việt Nam chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ và khả năng hợp tác để tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng quốc tế.

''Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và hành động cùng cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định, an toàn và cạnh tranh quốc tế'' - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.